La compañía Disney publicó el tráiler final del noveno episodio de la saga "Star Wars", titulado "La guerra de las galaxias: episodio IX. El ascenso de Skywalker". El estreno mundial está programado para el 20 de diciembre.

"La saga terminará, la historia vive para siempre", dice la descripción del video, que ofrece una mirada más detallada sobre la próxima película del universo de George Lucas, que completará la historia de la familia Skywalker. El director es J. J. Abrams, quien también filmó el séptimo episodio de la saga. . Para felicidad de los fanáticos, también se conoció un nuevo póster de la película que muestra a los protagonistas Rey y Kylo Ren luchando con espadas de luz, así como otros personajes de la cinta, entre ellos los conocidos droides C-3PO, R2-D2 y BB-8. En el tráiler, según publicó ActualidadRT, también se puede escuchar la risa malvada de Palpatine, el villano principal de la saga, así como la voz de Luke Skywalker y la princesa Leia diciéndole a Rey: "La fuerza está contigo". . . . . Ver esta publicación en Instagram . . . . . . . . . Check out the new poster for @StarWars: #TheRiseOfSkywalker. In theaters December 20. Get your tickets now in bio. Una publicación compartida de Disney (@disney) el 21 Oct, 2019 a las 7:15 PDT