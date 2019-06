Anniversary 1978–2018: Live in Hyde Park London, el documental filmado durante el concierto que The Cure brindó el último año para celebrar sus 40 años, podrá verse en cines argentinos.

La fecha elegida es el 29 de agosto y Rosario en una de las plazas en las que se proyectará el registro dirigido por Tim Pope.

The Cure ofreció el concierto de las cuatro décadas en junio de 2018. Fueron más de dos horas en las que el grupo interpretó alrededor de 30 canciones.

El recital se planteó para celebrar la edición de “Killing an arab”, primer simple editado por la banda liderada por Robert Smith.

En esa jornada memorable también sonaron “Boys don't cry”, “Lulluby”, “Close to me”, “Why can't I be you?” y “Friday, I'm in love”, entre otros clásicos.

Anniversary se proyectará en el complejo Hoyts Rosario (Shopping Portal Rosario).