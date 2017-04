Sol Pérez,a la joven que da el pronóstico del tiempo en TyC Sport, sufrió un "ataque" inesperado cuando daba su informe diario.

"Mañana fresquita y un día a pleno sol", contaba cuando de golpe gritó y desapareció de la pantalla.

A los pocos segundos, resurgió riendo sin parar y confesó: "Me atacó una abeja y si hay algo que no me gusta son los bichos".