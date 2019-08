Una vez más Nicole Neumann tuvo un enfrentamiento con Fabián Cubero. Y, nuevamente, la situación que involucra a las hijas de ambos se expuso en forma pública. La modelo dejó registrado el momento que vivió al llegar y enterarse que no estaban las nenas en el horario que debía retirarlas del departamento del padre.

El material se puede ver a través de la cuenta de Twitter de Lío Pecoraro, periodista amigo de la modelo, quien mostró en un video que grabó la propia Nicole cuando ella va a buscar a sus hija Indiana, Allegra y Sienna al edificio donde conviven su ex y Mica Viciconte.