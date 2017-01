Y entonces quedaron tres: sin Virginia, Bandana presentó tema

Tras el éxito alcanzado con su regreso a los escenarios, Bandana regresó con un nuevo tema, “Bombón”, grabado junto a Wisin.

Pero el sucesor –a 13 años– de Vivir intentando viene con novedades: no participa Virginia Da Cunha.

De este modo, las Bandana ahora son un trío conformado por Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Lourdes Fernández.

“Lamentablemente tuve que elegir, aunque ¿quién no se muere por ser parte de un hit internacional y trabajar con amigas? pero a veces el éxito pasa por otro lado y es aprender a soltar y entregarse a una sola cosa, a la que mas autenticamente refleja la voz de nuestra alma. Aunque no suene a lo que está de moda, aunque no tengamos tanto apoyo”, explicó Da Cunha en su Facebook.

La reciente “baja” se suma a la de Ivonne Guzmán, quien se encuentra dedicada a su banda La Delio Valdez.

