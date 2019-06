Tras la detención del ex jefe de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) Alejandro Druetta como jefe de una banda narco, De 12 a 14 (El Tres) recordó las declaraciones que brindó el ahora imputado cuando en 2016 cayó detenido Ignacio Actis Caporale, alias "Ojito", otra persona que terminó siendo miembro de su presunta organización. El joven fue arrestado en el autódromo de Buenos Aires, donde corría carreras con su auto. "Buenos Aires es muy grande", dijo el ex comisario al hacer referencia al tiempo que estuvo prófugo.

"Yo lo había detenido 10 años atrás en la Plaza Pringles. Vendía LSD y éxtasis. Me había llegado la información de un muchacho que vendía a adolescentes. Su personalidad es particular. Termina detenido por su ego. Es una persona muy egocéntrica, le gusta la exposición", señaló por entonces en conferencia de prensa después del arresto de Caporale. Casualmente, esa detención que realizó Druetta fue, para la Fiscalía Federal de Rosario y la Procunar, "el inicio de la asociación ilícita" que lideraron el propio ex jefe policial junto con Juan Ángel Delmastro, alias "Tiburón".

"Se escapó para Buenos Aires y se vinculó con bandas narco pesadas. Es inteligente, osado. Sabíamos que si lo íbamos a ubicar y él estaba al volante en ese momento nos podía pasar por arriba, porque es así", describió al otro miembro de su supuesta asociación ilícita, de acuerdo a la imputación en su contra.

Cuando el periodista Daniel Amoroso (El Tres) le consultó a Druetta cómo pudo "Ojito" correr carreras sin problemas en el autódromo de Buenos Aires, siendo que estaba prófugo de la Justicia, respondió: "Me enteré esta mañana que corría en Buenos Aires, si no lo íbamos a detener. Eso ocurría en Buenos Aires. Nosotros manejamos la jurisdicción de Santa Fe. Él siempre estuvo vinculado a la falsificación de documentos. Es casi seguro que tenía documento falso. Él se fue a Buenos Aires, allá no lo conoce nadie; Buenos Aires es muy grande".