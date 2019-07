Un taxista sufrió este martes a la tarde un violento asalto a mano armada en Santiago y Centeno. Dos hombres en moto lo abordaron cuando dejaba pasajeros y luego de robarle toda la recaudación y el celular, efectuaron dos disparos que le pasaron cerca. En medio de la conmoción, el conductor del taxi habló en Radio 2 y contó que ya le robaron 12 veces. “No sé si voy a seguir, no creo”, manifestó acongojado.

El taxista, de nombre Gabriel, relató que la moto estaba ocupada por dos sujetos. “Uno descendió, me hizo bajar la ventanilla y me robó billetera apuntando con el revólver a la cabeza. Después me sonó el celular y también me lo sacaron”, detalló la víctima.

El conductor del taxi también dijo que “ya le había dado todo” porque aprendió “a no resistirse” ante situaciones de robo y sin embargo, en su huída los delincuentes efectuaron dos disparos que terminaron impactando contra el parabrisas y el guardabarro delantero del coche. Uno de los tiros pasó muy cerca del conductor.

Gabriel dijo a la periodista Agustina Pugliese que el hombre que bajó de la moto con la pistola para robarle tiene unos 45 o 50 años. Agregó que la moto, de color negro, le “apareció de golpe e hizo una maniobra como para esquivarlo” pero luego frenó repentinamente.

En el lugar del hecho había dos móviles policiales y varios patrullajes se habían desplegado en la zona, aunque sin resultados. A casi una hora del hecho, se demoraba la llegada de la Policía de Investigaciones (PDI) al lugar, relataron testigos a Radio 2.