La ex vicegobernadora santafesina, María Eugenia Bielsa, se muestra cada vez más cerca del candidato presidencial Alberto Fernández. Y su nombre suena fuerte como posible ministra de Vivienda, una cartera que el candidato peronista crearía específicamente para ella, arquitecta especializada en urbanismo. A principios de mes, Bielsa participó de un acto de campaña de Fernández en San Juan y este lunes lo recibirá en Rosario como una de las organizadoras del Foro de Ciudades que reunirá a unos 350 intendentes justicialistas de todo el país.

El “Foro de Ciudades: Hábitat, Federalismo e Identidad” se llevará a cabo este lunes de 14 a 18.30 en el Salón Metropolitano y se espera –según anticipó la propia Bielsa– la participación de más de 2 mil personas y el cierre de Fernández junto con el gobernador electo Omar Perotti.

“(El hábitat) es un tema donde Argentina tiene una gran deuda”, destacó la arquitecta que evitó hablar sobre el posible Ministerio de Vivienda que podría llegar a conducir si Fernández gana las elecciones del 27 de octubre próximo.

“No me entusiasmo con las cosas que desconozco. Él (por Fernández) lo dijo públicamente pero yo no lo hablé con él ni hay ningún otro nombre confirmado para el gabinete”, zanjó la cuestión Bielsa, que, no obstante, parece ser la más indicada para ese puesto.

Este lunes, reunirá a unas 2.200 personas –entre especialistas y funcionarios públicos– para discutir políticas públicas que logren saldar el déficit habitacional y, sobre todo, que planteen una redistribución territorial más equilibrada, respetuosa y protectora del ambiente.

“Cuando se dispone de un territorio amplio (como la Argentina), donde tenemos suelo que otros países no tienen, como los europeos, no podemos darnos el lujo de no pensarnos, de no planificarnos”, reflexionó Bielsa.

“Las políticas públicas surgen del sentido común –definió– Está claro que una política de vivienda aislada o no vinculada a una política de desarrollo, de crecimiento, de infraestructura efectivamente no sirve y lo que resulta son ciudades macrocefálicas que no le sirven tampoco a las grandes ciudades”.

“Un Estado que planifica es un Estado que se piensa a muchos años (…). Planificar hace que usemos mejor los recursos y que vivamos mejor y eso tiene que ver con la justicia social”, advirtió Bielsa.