La ministra de Seguridad Patricia Bullrich admitió que insultó a una mujer en un bar de Colonia, Uruguay. El video del momento fue reproducido en las redes sociales y muestra la reacción de la funcionaria a los gritos de una comensal que le cuestiona en relación al caso Maldonado.

De acuerdo a lo que publicó TN, explicó que estaba con su esposo y escoltada por una custodia de policías de la Federal en el bar "La Pasiva", y que cuando estaban por ir se levantaron dos parejas que le empezaron a gritar. Luego del hecho se enteró que eran militantes del Partido Obrero (PO).

"Me preguntaban dónde estaba Maldonado, de manera agresiva", dijo, e indicó que una mujer la increpó y que ella la insultó. Las acusaciones de la militante fueron por el joven que estuvo desaparecido durante 78 días y que murió ahogado en el Río Chubut tras el operativo de la Gendarmería para desalojar una manifestación de integrantes de la comunidad mapuche en la ruta 40, en 2017.

"Me salió una palabra un poco fuerte respecto a su actitud. Los puteé, porque me parece que no corresponde lo que hicieron. No me voy a dejar prepotear", afirmó, en diálogo con Radio La Red.

Según Bullrich, el resto de los argentinos que estaban en el bar salieron en su defensa. "Los otros clientes se levantaron para ponerles freno, lo que me pareció muy bueno", dijo. Consideró que "muchos argentinos salieron defensa de la verdad", después de recordar que los 55 peritos que participaron de la autopsia de Maldonado coincidieron en que el cuerpo no fue arrastrado ni manipulado.

Dijo que no cree que se haya tratado de un "escrache organizado". "Entré a ese lugar como podría haberlo hecho a cualquier otro, y ellos se dieron cuenta de quién era yo porque mucha gente me saluda y pide sacarse fotos conmigo", indicó.