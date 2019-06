Candidatos y candidatas cerraron este jueves a la noche la campaña electoral con vistas a las elecciones generales de la provincia de Santa Fe del próximo domingo. Los tres candidatos a gobernador, los cuatro postulantes a la intendencia de Rosario y los aspirantes a cargos legislativos locales y provinciales esperan ahora el inicio de la veda electoral que iniciará a las 8 de este viernes e impedirá realizar cualquier tipo de actividad proselitista.

Luego de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 28 de abril, quedaron habilitadas tres fórmulas para competir por la gobernación de la provincia.

El ex gobernador y actual diputado provincial, Antonio Bonfatti, es el candidato del Frente Progresista Cívico y Social. Lo acompaña en la fórmula, la también legisladora santafesina Victoria Tejeda.

El senador nacional y ex intendente de Rafaela, Omar Perotti, es el candidato a gobernador del Frente Juntos luego de vencer en la interna del peronismo a la ex vicegobernadora, María Eugenia Bielsa. La fórmula se completa con la ex jueza rosarina y actual diputada nacional, Alejandra Rodenas.

Por Cambiemos son candidatos el radical santafesino José Corral y la rosarina Anita Martínez, en representación del PRO.

En la competencia por la intendencia de Rosario competirán los cuatro candidatos que este jueves cerraron campaña en la ciudad: Pablo Javkin, por el Frente Progresista; Roberto Sukerman, del Frente Juntos; Roy López Molina, de Cambiemos; y Juan Monteverde, de Ciudad Futura.

El cierre de Bonfatti y Javkin

Los candidatos a gobernador e intendente del Frente Progresista, Antonio Bonfatti y Pablo Javkin, encabezaron este jueves el acto de cierre de campaña en Rosario.

“Hemos demostrado que siempre tuvimos coherencia. Por eso estamos convencidos de que vamos a ganar la ciudad y la provincia de Santa Fe”, sostuvo Bonfatti.

En el acto que tuvo lugar en el club La Aurora participaron la candidata a vicegobernadora, Victoria Tejeda; a senadora, Mónica Fein; a primer diputado, Miguel Lifschitz, y a primera concejala, Susana Rueda.

“Santa Fe puede liderar la transformación de la Argentina. Tienen que tener cara para hablar de producción los que vendieron los bancos y privatizaban empresas. No nos olvidemos de eso, sigamos adelante por la gente, lo que decimos lo hacemos, vamos por más y vamos a cumplir con la promesa de generar trabajo", aseguró Bonfatti.

A su turno, Javkin dijo que hay que seguir “todos juntos para adelante para demostrarle a la Argentina que Rosario y Santa Fe no se rinden, y no se entrega el trabajo con honestidad, valores y convicciones. Tenemos mucho más futuro que pasado”.

El candidato además participó de una recorrida por la ciudad con una "maratón de propuestas".

Seguimos con la Maratón de Propuestas. Nos sumamos al cierre de campaña de @AntonioBonfatti . Sé qué Antonio quiere tanto a la ciudad como yo y que el domingo vamos a poner bien arriba a Rosario y Santa Fe. pic.twitter.com/32CGgcKUCy — pablo javkin (@pablojavkin) 13 de junio de 2019

Luego del acto en Rosario, el candidato a gobernador Antonio Bonfatti estuvo en los estudios del Tres.

.

Corral y Anita por Facebook

Los candidatos de Cambiemos, José Corral y Anita Martínez optaron por responder preguntas y comentarios de los usuarios con un Facebook live que comenzó cerca de las 20 de este jueves.

Roy López Molina espera un "domingo histórico"

En tanto, el candidato a intendente de Cambiemos, Roy López Molina, expresó que el próximo domingo será “un día histórico”, porque “se definirá si estamos para evolucionar y vivir más seguros o si seguimos con las mismas opciones de siempre”.

En el marco del acto de cierre de campaña, realizado en el Comité Radical de Rosario, López Molina dijo que confía “en que las ganas de cambiar de los rosarinos y rosarinas nos van a dar un muy buen resultado este domingo, porque son cada vez más los que acompañan nuestro proyecto porque saben que somos los únicos que proponemos dar batalla contra la inseguridad”.

Perotti en una fábrica

Luego de recorrer diferentes ciudades de la provincia junto a su contrincante de las Paso, María Eugenia Bielsa, este jueves Omar Perotti realizó su cierre de campaña rodeado de trabajadores en una fábrica.

Allí, afirmó que “Santa Fe es una provincia que puede dar para más y nos quieren acostumbrar a poco. El domingo 16 empezamos a dar vuelta la página. Santa Fe sabe que el futuro no viene, al futuro hay que ir”.

.

Sukerman en los barrios

Por su parte, Roberto Sukerman –candidato a intendente del frente Juntos– participó de diferentes actividades de campaña con los postulantes al Concejo rosarino de la lista que encabeza Eduardo Toniolli.

El ex concejal y ex titular de Ansés repasó sus propuestas de campaña en diferentes barrios de la ciudad.

Como intendente de Rosario voy a recuperar nuestras islas, los 22 kilómetros cuadrados que hoy están abandonados y pertenecen al legado Deliot. Por eso, presentamos un proyecto para crear el Parque Natural Municipal El Charigüé. #ElFuturoEsJuntos �� pic.twitter.com/pGXkMg57IW — Roberto Sukerman (@robertosukerman) 13 de junio de 2019

“Rosario necesita un intendente que le solucione los problemas a los vecinos”, expresó Sukerman.

�� Tenemos las propuestas y la decisión política para llevar adelante las transformaciones que Rosario necesita: mejor transporte, seguridad real, empleo, más y mejor salud, cultura y obras que mejoren la vida de los rosarinos en todos los barrios. #Juntos lo vamos a lograr ����‍♂️��‍♀️ pic.twitter.com/piHVbsSxAD — Roberto Sukerman (@robertosukerman) 13 de junio de 2019

Ciudad Futura recorrió Rosario

El candidato a intendente de Ciudad Futura, Juan Monteverde, cerró campaña con la candidata a concejala Caren Tepp y con el periodista Carlos Del Frade, quien encabeza la lista de diputados provinciales del Frente Social y Popular.

Junto a los militantes y el resto de los candidatos a cargos legislativos recorrieron diferentes barrios de la ciudad.

Recorrido de la tarde ���� Parada en el Distrito Norte de @CiudadFuturaOK : sorteo y premios para quienes compraron bonos que nos ayudan a solventar gastos de campaña.

Ante la pregunta de ¿quién los banca?, la respuesta: la autogestión ����. pic.twitter.com/Ltcty9nWSG — Juan Monteverde (@juanmonteverde) 13 de junio de 2019

Entre todos los viajes d hoy, buscamos a Gonza Vieyra y Esteban Suárez de @laesenciacumbia en San Francisquito y los llevamos al @distritosie7e. En el camino, sonó fuerte y en vivo el tema que nos regalaron y q en @SpotifyARG está como Gente Distinta.

Gracias por tanta alegría! pic.twitter.com/WqFdcsmClC — Juan Monteverde (@juanmonteverde) 13 de junio de 2019

Gracias enormes a militancia más hermosa del mundo! Ya no queda casi nada y dejamos todo! Un abrazo enorme a todos y todas! Fuerza para estas últimas horas que nos quedan! El #FuturoDiferente ya se siente porque ya lo estamos construyendo! �� vamos que venimos! pic.twitter.com/IxFqeRdntb — Juan Monteverde (@juanmonteverde) 13 de junio de 2019

De los actos de cierre de campaña también participaron los candidatos a diputados provinciales que integran las listas encabezadas por: Miguel Lifschitz (FPCyS), Leandro Busatto (FJ), Amalia Granata (Unite), Carlos Del Frade (FSyP), Gabriel Chumpitaz (Cambiemos) y Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación).