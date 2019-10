¿Dónde está Elisa Carrió? Hace tiempo que la diputada nacional y referente de Juntos por el Cambio no se muestra públicamente; de hecho, no estuvo con el presidente Mauricio Macri este domingo durante el segundo debate presidencial. Y este lunes explicó porqué: “Si no me ven es porque estoy orando por la Patria”.

Por Twitter, Carrió justificó su ausencia en la campaña de Macri por cuestiones religiosas pero aseguró que su alma está con el mandatario que busca la reelección el próximo domingo.

"Mi alma está con vos Mauricio (@mauriciomacri). Si no me ven esta semana es porque estoy en oración por la Patria. Esta semana la oración es central", escribió en su cuenta la legisladora con una foto donde se la ve junto a la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás.