El Partido Comunista de Buenos Aires le respondió al senador nacional y flamante aliado de Cambiemos, Miguel Angel Pichetto, quien dijo que "el peronismo de la provincia de Buenos Aires lleva a un hombre del PC como candidato; estoy hablando de Axel Kicillof, que tiene sus orígenes en el Partido Comunista".

No fue el ex ministro de Economía quien salió a cuestionar al ex jefe de la bancada kirchnerista, devenido compañero de fórmula de Mauricio Macri, sino el PC de Capital a través de su cuenta de Twitter, con humor y un meme.

“Estimado @MiguelPichetto: le queríamos aclarar que @Kicillofok no pertenece a nuestras filas pero nos cae diez puntos y compartimos con él el amor por los gatitos. Esta imagen acusatoria es apócrifa. Saludos cordiales”, señalaron.

El tuit está acompañado por la imagen de Kicillof y referentes histórico del comunismo como Karl Marx, Friedrich Engels y Lenin.

Estimado @MiguelPichetto: le queríamos aclarar que @Kicillofok no pertenece a nuestras filas pero nos cae diez puntos y compartimos con él el amor por los gatitos. Esta imagen acusatoria es apócrifa. Saludos cordiales.#EsConTodos #EsConTodxs #EsConTodas pic.twitter.com/nMhqyI5MWd — Partido Comunista CABA (@ComunistasCABA) 14 de junio de 2019

Según explicó Clarín, lo del "amor por los gatitos" refiere a que Kicillof adoptó dos pequeños gatos en su visita a Berazategui, el partido que gobierna Patricio Mussi.

El PC es parte del Frente de Todos que encabezan el Partido Justicialista, Unidad Ciudadana, Frente Renovador y otros partidos.