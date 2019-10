No, no hubo un solo debate. Hubo al menos dos. El primero fue el que los seis candidatos a presidente dieron ante las cámaras, bastante guionado y prolijamente pactado. El segundo, caótico y abundante, fue el que se dio en simultáneo en las redes sociales. De hecho, aún no había comenzado el debate y el hasthag #DebateAr2019 ya alcanzaba las 40 mil menciones en Twitter, la red social que suele alojar las controversias más calientes. Al final del debate eran más de 400 mil.

¿Qué pasó en las redes? Cada candidato fue encasillado a través de memes y comentarios: Fernández fue el que salía a pegar, Macri el que se defendía, Lavagna el más lento, Gómez Centurión el que no respetaba los tiempos, Espert el más cómodo con el formato y Del Caño el que pedía siempre un minuto de silencio.

La popular cuenta de Twitter Teloresumo, dedicada a capturar en breves videos la esencia de películas taquilleras, hizo dos bloques en los que intentó sintetizar el debate presidencial. Con humor y de manera algo arbitraria, resumió lo que muchos tuiteros estaban diciendo.

Resumen del 2do Tiempo del #DebatePresidencial

MM: "Narcocapacitación"

AF: Lo cagó a piñas a Macri

RL: No le entendí una mierda

JJGC: Más facho no se consigue.

JLS: "El curro de los derechos humanos"

NDC: Peló pañuelo

Datos de Vital Importancia

-1 candidato no usa corbata — Te Lo Resumo�� (@teloresumo) October 14, 2019

Ya en la previa al debate, fanáticos salieron a bancar a sus líderes y trolls de cada lado aprovecharon para dar carpetazos. En particular, los del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Por una parte, abundaban videos de Macri prometiendo en el último debate presidencial cosas que luego no cumplió. En contraste, se difundían noticias vinculadas a corrupción del gobierno de Cristina Kirchner.

Una vez iniciado el debate, los dos principales candidatos concentraron la mayoría de las menciones. Hubo quienes criticaron que Macri hablara desde una realidad que, sentían, no era la de Argentina:

#DebateAr2019 Macri opina desde el país que ve acá pic.twitter.com/u8WBQ18e1n — ☀️ Terríkola (@unterrikola) October 14, 2019

Quiero vivir en el país que nos cuenta el Presidente. #DebateAr2019 — �� ������������ �������� �� (@soyingridbeck) October 14, 2019

Y hasta interpretaron, jubilosos, que con sus palabras le dio por ganada la provincia de Buenos Aires a Kicillof:

"¿Kicillof en la provincia va a hacer una narcocapacitación?".



¿Macri lo dio por ganador a Kici o me parece a mí? @mariuvidal debe estar chocha... #DebateAr2019 pic.twitter.com/e27mA4uBgj — Juan Amorín (@juan_amorin) October 14, 2019

#DebateAr2019

"Gobernador Kicillof" fue la única verdad que dijo Macri en toda la noche — Will Va (@wilva72) October 14, 2019

No sé si lo notaron pero Macri dijo que el próximo gobernador de Buenos Aires es Axel Kicillof.



A Mariu Vidal no le gusta esto.#DebateAr2019 @Kicillofok — ���������� �� ��☀️ (@ChicaK_ok) October 14, 2019

A Fernández, en cambio, le pegaron por haber "levantado el dedo": lo acusaron de autoritario y vincularon su forma de hacer política a la de otros dirigentes latinoamericanos.

Creo que Alberto Fernández fue víctima de su coach Juan Courel, que quizo vengar con agresividad el mal papel de Scioli en el debate de 2015, al que también asesoró entonces. #DebateAr2019 — Javier Navia (@javiernavia) October 14, 2019 .

Otra tanda de críticas tuiteras se registró cuando Fernández se metió con la tecnología: en concreto, cuando dijo que los abuelos no tenían celular.

Alberto Fernández: " los abuelos no tienen celulares" ����



Mi vecina 70 años que no para de mandarme audios de 5 minutos de WhatsApp



Mi abuelo de 92 que no para de mandarme cadenas de WhatsApp



Los abuelos se modernizaron❗❗#DebatePresidencial #DebateAr2019 #MacriPresidente — Mundo �� Argentina ���� España ���� (@Actualidadworld) October 14, 2019

Como los abuelos no van a tener celulares.

Mis nonos y abuelos, están todo el día con el tiki tiki. Ni bola aveces te dan... #DebateAr2019



And a cagar Fernandez. Viejo choto. — L�� (@LoreeGod) October 14, 2019

También hubo quienes quisieron saltar la grieta y dispararon contra ambos candidatos por considerarlos "más de lo mismo":

Alberto: es todo culpa del gobierno actual.

Macri: es todo culpa del gobierno anterior.#DebateAr2019 pic.twitter.com/hfhtj5RYWV — Igna Fazzari (@IgnaFazzari) October 14, 2019

Y más allá de trolls, grietas y fanatismos, gran cantidad de tuiteros plantearon cuán necesaria era la participación de los seis candidatos en el debate cuando ya estaba claro que esos dos aventajaban al resto y eran los verdaderos competidores.

Además, hubo quejas por el formato, demasiado cronometrado y con gran cantidad de moderadores (críticas a María Laura Santillán por su desorientación con los tiempos y a Guillermo Andino por presentar el bloque de género a días de haber confesado que forzó la fecha de parto de su mujer debido a un partido de fútbol). Muchos sintieron que importaba más cumplir las reglas que presentar propuestas o intercambiar ideas.

Fav si querés dos minutos de debate libre, sin moderadores, entre Alberto y Macri #DebateAr2019 — ��Pablo M. Shiff (@pableshiff) October 14, 2019 Insisto: en lugar de poner moderadores, ¿Por qué no hacer un debate en donde los candidatos sean interpelados por especialistas en cada una de las áreas estratégicas? — Sebastián Scherman (@scherman_) October 14, 2019 El próximo debate tiene que ser todos gritándose uno encima del otro sin moderadores estilo programa de comentaristas de fútbol. — rocí̲o ☀️ (@tresdosb) October 14, 2019

Aunque en las dos horas de debate hubo multiplicidad de temas y posturas, finalmente en las redes lo que quedarán marcadas a fuego serán algunas palabras de los candidatos. Palabras que, los pronósticos indican, se seguirán utilizando por muchos meses más y se volverán, inevitablemente, frases célebres y divertidos memes.

Las palabras más destacadas del #DebateAr2019 en @Twitter:



Narco capacitación

Misoprostol como caramelos

Curro de los Derechos Humanos

Tiempo Gomez Centurión

Lame botas

Candidato eterno

Comiseria

Ecuador

Paros Baradel

Sarmiento

Andino Fake

Dedito

Abuelos + celular — Agustin Mario Gimenez (@agimenez) October 14, 2019