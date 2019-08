El periodista Jorge Lanata expresó que antes de votar al kirchnerismo en las próximas elecciones elegirá a Mauricio Macri, actual presidente y postulante de Juntos por el Cambio. "Si hubiera otra opción, seguramente no (lo haría), pero no la hay tampoco", aseveró.

"En su momento dije que voté a Macri frente al kirchnerismo. Eso no quiere decir que yo no pueda criticar a Macri", expresó el conductor de Periodismo Para Todos (PPT). En ese marco le consultaron si volvería a votar al candidato de Juntos por el Cambio y asintió: "Frente al kichnerismo, sin duda. Si hubiera otra opción, seguramente no, pero no la hay tampoco".

El periodista criticó el domingo pasado al jefe del Estado por las medidas tomadas después de las elecciones primarias. En ese momento declaró: "No se puede cambiar en tres meses lo que no se hizo en tres años".

"Va a ser muy difícil para el gobierno remontar la elección. Hay mucha diferencia", afirmó en el canal América. No obstante, señaló: "Todo puede pasar. Esto es la Argentina".

"Muchas veces hicimos críticas al gobierno. Yo me peleé con todos los gobiernos, desde (Raúl) Alfonsín para acá. Me da igual. Yo hago mi laburo. No estoy pensando si cae bien o mal. Para nada. Digo lo que pienso realmente. Si no, ¿para qué estoy ahí?", concluyó.