El ex diputado nacional Juan Carlos Zabalza salió a responderle a su copartidario Eduardo Di Pollina, quien descartó un apoyo en las urnas a la fórmula constituida por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey de parte de un sector del socialismo. “Lavagna es una alternativa racional”, consideró y recordó que el Frente Progresista Cívico y Social había comprometido el apoyo a este binomio electoral.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), Zabalza fue consultado sobre las declaraciones que Di Pollina quien aseguró que un sector del socialismo no votará la fórmula Lavagna-Urtubey por ser "una expresión más de la derecha conservadora", en una entrevista realizada en el programa "Los días contados". Además, confió que la postura es compartida por varios dirigentes del Frente Progresista. “Tengo un gran respeto por quienes venimos desde hace años en la construcción, con Di Pollina recorrimos mucho camino pero no comparto sus apreciaciones. Qué dirigentes pueden acompañarlo no me atrevo a decirlo”, sostuvo.

“El socialismo siempre se ubicó como alternativa de los polos, antes era entre el peronismo y el radicalismo. Hoy está el Pro y no tenemos que compartir camino pero tampoco podemos terminar al lado del kirchnerismo”, indicó y planteó: “El partido viene transitando un camino, quedamos en aportar a Lavagna porque es una alterntiva racional y eleva al socialismo a un plano nacional a día de las elecciones”.

Luego, admitió que “quizás el cierre no fue lo ideal y repercutió en la derrota en Santa Fe pero esa realidad no se dio, estamos comprometidos frente una brutal dualización que se potencia en Argentina”.

Por otra parte, consideró que deben sostener a Lavagna por “la necesidad del socialismo de volver al Congreso nacional”. “Hay necesidad de caminar juntos en una elección, es necesario apuntalar a los candidatos”, añadió.

Ante el escenario de un posible ballotage, advirtió: “Me cuestra trabajo votar a Macri y al kirchnerismo. No olvido la brutal campaña de desprestigio al gobierno de Santa Fe”, apuntó.