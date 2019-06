El precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, testificó ante el fiscal federal Jorge De Lello en los tribunales de Comodoro Py este martes por la mañana sobre el supuesto soborno que le ofrecieron para bajar su candidatura.

"Jamás existió ningún ofrecimiento directo o indirecto, y mi primer conocimiento resulta del artículo del diario Perfil referido. En lo personal he puesto esa noticia en el plano de las campaña sucias y de las Fake News", expresó el ex ministro esta mañana, según publicó TN. Lavagna llegó a Tribunales pasadas las 9.

No obstante, este lunes, el ex presidente, Eduardo Duhalde, se presentó de forma espontánea ante Di Lello y ratificó sus dichos: "Los ofrecimientos para que no sea candidato existieron". Habrían sido unos 8 millones de pesos. Sin embargo, el ex presidente no identificó a la o las personas que formularon la propuesta.