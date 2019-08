Miguel Ángel Pichetto, el peronista que sacudió el tablero político al confirmar su candidatura a la vicepresidencia de la Nación acompañando al presidente Mauricio Macri, habló de todos los temas en una extensa nota este viernes en Radio 2. Anticipó que no acompañará al máximo mandatario este lunes en Rosario, advirtió que “de ninguna manera habrá una reforma laboral” si Macri renueva su mandato y consultado sobre el sindicalista detenido Herme Juárez, admitió que visitó la cooperativa de Portuarios y que se sacó una foto con él pero consideró que no cometió “ningún pecado”.

En contacto telefónico con el programa La primera de la tarde (Radio 2), Pichetto confirmó que no acompañará a Macri en la actividad de cierre de campaña en nuestra ciudad: “No, no voy a estar el lunes en Rosario”, anticipó.

Luego amplió que con el presidente tienen “una agenda diferente” y que él se ocupa “más de las provincias del sur y del norte”.

La foto con “Vino Caliente”

El senador nacional fue consultado por la detención del titular de Sindicato de los Portuarios (Supa) y de una cooperativa de Puerto General San Martín, Herme “Vino Caliente” Juárez, por presunta malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. “No conozco el caso, vamos a ver qué resuelve la Justicia. No conozco la causa ni la denuncia”, respondió.

Sobre una foto en que se lo observa junto a Juárez y el senador Armando Traferri, explicó: “Estuve con él en Puerto General San Martín, me recibieron, conversé con Herme Juárez y con gente de la cooperativa, me parece que no cometí ningún pecado”.

Luego aclaró: “De ninguna manera yo tenía relación política con Herme Juárez; no tengo ningun vínculo ni anterior ni posterior a esa visita”.

Después, algo molesto, retrucó: “No sé a qué viene este interrogatorio, no veo nada malo en haberme sacado una foto en la cooperativa. Debería preguntarle a toda la dirigencia de Santa Fe también, que tuvo relación con Juárez en las últimas décadas”.

Es la economía

En un reciente acto de campaña, Pichetto aseguró que el oficialismo no tiene que tener “miedo de hablar de economía”. Atento a esa postura, el candidato a vicepresidente por Juntos para el Cambio habló de la cotización de dólar en esta etapa previa a las elecciones: “El Banco Central es el que administra el tipo de cambio y lo hace de una manera reguladora. Me parece que ha sido correcta la estabilización de esta moneda para evitar una mayor inflación”, comentó.

Luego consideró que “hoy el dólar es un dólar competitivo, sobre todo para los sectores productivos agropecuarios”.

Respecto de algunos planes relanzados por el gobierno como Ahora 12 y Ahora 18, Pichetto dijo que “son medidas para alentar el consumo, para ayudar, creo que están teniendo un buen resultado”. Y agregó que “las paritarias también están haciendo su efecto para tratar de equilibrar un poco lo perdido con la devaluación de 2018”.

El senador nacional justicialista apuntó que “hay datos de que la economía tiende a mejorar; me parece que vamos a encontrar un sendero más razonable”.

Sobre posibles cambios en las leyes laborales, Pichetto sentenció que “de ninguna manera va a haber reforma laboral” y anticipó que “lo que va a haber es acuerdos con los sectores trabajadores”. Y opinó que “hablar de reforma laboral es hablar de algo que siempre ha sido perjudicial para los trabajadores”.

Amigos y enemigos íntimos

Consultado sobre las reacciones dentro del peronismo tras su decisión de acompañar a Macri en la fórmula presidencial oficialista, Pichetto fue muy gráfico: “En la política no se puede tener un millón de amigos, como dice la canción de Roberto Carlos”, advirtió. Luego reconoció que “por supuesto que hay compañeros que no les gustó la decisión, otros que la entendieron y otros que nos están acompañando”.

Después aseguró que “hay muchos peronistas que ya han optado por esta propuesta a lo largo y a lo ancho del país. Anoche en Salta hicimos un acto con peronistas; ahora voy a hacer lo mismo en Entre Ríos”.

El senador nacioonal también destacó su relación con el gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti: “Es muy buena, si gana Macri y yo soy vicepresidente, vamos a tener una excelente relación con el gobernador de Santa Fe porque es una provincia muy potente en todo sentido”, expresó.

Y sobre la deuda por los fondos coparticipables que la provincia sigue reclamando luego del fallo favorable de la Corte Suprema de la Nación, Pichetto adelantó que “va a haber un acuerdo con Santa Fe, como ya hubo con Córdoba y San Luis”.

Cristina y la reforma

Pichetto volvió a expresar su predisposición para debatir con el resto de los candidatos a la vicepresidencia de la Nación: “No tengo ningún problema en participar de un debate con los otros candidatos a vicepresidente, como ocurre en Estados Unidos por ejemplo; ya lo he dicho”.

Y sobre ese hipotético cara a cara con la ex presidenta, dijo que no tiene “ningún tipo de problema personal con Cristina Kirchner, considero que condujo una etapa que ya fue superada. Y tampoco creo que tenga que darle explicaciones al peronismo”.