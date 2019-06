El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli no competirá en la carrera presidencial, como había anunciado en marzo último, ya que el Partido Justicialista y el kirchnerismo decidieron que no haya Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) en ese espacio.

Si bien Scioli no hizo un anuncio formal sobre la declinación, según informó Télam, sus allegados confirmaron que dejaba la carrera presidencial de 2019 al acatar la decisión del kirchnerismo y el PJ de no habilitar elecciones internas para las Paso de agosto.

"El espacio decidió que no haya Paso, por lo tanto, no es que Daniel baje su candidatura, sino que se resolvió que no haya primarias", aclaró un portavoz. Así, Scioli continuaría su mandato como diputado nacional que vence en 2021. Otra posibilidad que dejaron trascender desde su entorno, es que forme parte del gobierno en caso de una victoria de Alberto Fernández.

Tras el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, los primeros en bajar su candidatura fueron Agustín Rossi y Felipe Solá.