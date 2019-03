Scioli se lanzó para presidente: "Tenemos que elegir entre más ajuste o desarrollo"

A tres meses del cierre de listas para presentar candidatos nacionales, Daniel Scioli y Miguel Ángel Pichetto lanzaron sus precandidaturas a presidente. Lo hicieron este jueves por la tarde, casi a la misma hora y a unas 30 cuadras de distancia. Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) tendrán lugar el 11 de agosto y las generales, el 27 de octubre.

“Voy a ser precandidato a presidente al servicio de todos los argentinos que anhelan otro camino”, se lanzó el diputado nacional y ex gobernador bonaerense –y ex candidato a presidente del 2015– durante la presentación del libro El otro camino en el teatro ND Ateneo.

Participé de la presentación del libro "El otro camino" de @danielscioli. Se trata de 10 propuestas para salir de la crisis económica, política y social que atravesamos. pic.twitter.com/ELeqaErQGS — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) 14 de marzo de 2019

“Argentina está pasando por un momento decisivo. En las próximas elecciones, vamos a tener que elegir entre más ajuste o el gran desarrollo nacional”, advirtió, según informó Télam.

Durante la hora que duró la charla, Scioli también cargó contra el gobierno de Mauricio Macri al señalar que “las decisiones (de Cambiemos) trajeron las graves consecuencias económicas y sociales que hoy estamos viviendo. La gran recesión ha dado como resultado que los trabajadores y las pymes pierden día a día lo que tanto les costó ganar”.

Por su parte, a solo cuatro cuadras de la sede porteña del Partido Justicialista (PJ) nacional, el senador nacional Pichetto inauguró su local proselitista en la Capital Federal –avenida Belgrano 2340–, donde propuso “derrotar a la Argentina de la noche oscura y a la de la extrema pobreza”.

“Debemos hacer el esfuerzo para recuperar el gobierno del país”, dijo el rionegrino al abrir un local partidario en la avenida Belgrano al 2300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Nacimos con definiciones claras: no volver al pasado ni que continúe este gobierno. El nuestro es un verdadero cambio que plantea la unidad nacional”, afirmó el senador nacional durante el acto al que asistieron senadores como el chubutense Alfredo Luenzo y el neuquino Guillermo Pereyra (del Movimiento Popular Neuquino), el diputado nacional Marco Lavagna y ex funcionarios de anteriores gobiernos peronistas como Miguel Angel Toma y Carlos Brown.