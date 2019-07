Un video del acto de campaña del presidente Mauricio Macri en Córdoba con un inédito cierre musical se viralizó este sábado por redes sociales y llegó hasta Río Gallegos, donde la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner recomendó verlo porque es “imperdible”.

La escena en principio no dice gran cosa. Macri en un escenario del suelo mediterráneo junto a su compañero de fórmula, Miguel Ángel Picheto, y referentes de Juntos por el Cambio de esa provincia, como Mario Negri y Luis Juez. Pero cuando termina de hablar empieza un cuartero con una letra más que llamativa.

El tema de Ulises Bueno, el hermano de Rodrigo, habla de “mentiras” y “engaños” y un párrafo dice: "Tú, te preguntas ¿por qué? Si lo entendés muy bien. Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer. Que me quieras vender, que tú vas a cambiar. Ya deja de inventar historias que ya me la se”.

Al principio ninguno de los candidatos parece notar lo que ocurre hasta que Macri deja de saludar y se va del escenario. En las redes, todos se preguntaron por el sonidista.

Creo que después de esto, el sonidista del acto de ayer de Macri en Córdoba se quedó sin laburo.

Pero se merece cobrar mil planes y choripanes por regalarnos este momento.

"No sé quién le puso el cuarteto a Macri en Córdoba, pero el tipo se va del escenario porque en algún momento el subconsciente te traiciona. La letra parece hecha para él", comentó este sábado Cristina en la presentación de su libro en Santa Cruz.

"Hay que decir que fue el único que se dio cuenta (por Macri), los otros seguían bailando. Hay que verlo, es imperdible", agregó la actual senadora nacional y candidata a vicepresidente del Frente por Todos.

*Macri en Córdoba*



Alguien: Cerremos el discurso con un cuarteto, un tema regional, que parezca que somos parte.

Sonidista:



Sonidista:pic.twitter.com/uAHnvuKlAk — Ramiro Santinelli (@RamiroSantineli) 13 de julio de 2019

Si bien en un principio en las redes dudaron de la autenticidad del audio o si, como suele ocurrir, sea el fruto de una edición, el video del acto completo confirmó que el inédito cierre musical existió. Ver minuto 47: