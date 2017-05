Bótox vs. relleno: Las diferencias de los tratamientos más pedidos

No es necesario ningún cuidado en especial. Lo único que puede llegar a suceder es que aparezcan pequeñas pápulas en las zonas tratadas, que desaparecen luego de algunas horas.

No se puede aplicar en mujeres embarazadas o en período de lactancia, en pacientes con patologías neuromusculares que manifiesten debilidad muscular o en menores de 18 años. Tampoco si la persona presenta una infecciones en las zonas a inyectar.

No existe un límite de edad, aunque más frecuentemente los piden mujeres de entre 35 y 55 años. En cualquier caso, el cirujano debe tratar de llegar a un equilibrio entre los deseos del paciente y lograr una belleza natural y saludable al mismo tiempo.

Si bien son tratamientos complementarios, no tienen los mismos efectos. La toxina botulínica se utiliza para disminuir la acción de los músculos que provocan arrugas al gesticular, es decir arrugas dinámicas, pero no aporta ningún volumen. En cambio, con los rellenos se busca aumentar el volumen de las zonas elegidas o rellenar surcos o depresiones. En general, se suelen aplicar ambos en el mismo paciente.

Los efectos aparecen entre los tres y diez días después de la aplicación y tiene una duración de seis meses. Para mantener los resultados, debe repetirse la sesión. Aunque, en caso de no desearlo, no existe ningún efecto rebote, solo volverán a aparecer las mismas arrugas que existían previamente.

