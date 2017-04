Labios finos: Tips para aprender a maquillarlos

Rellená el labio primero con el perfilador. Procurá que sean lápices de punta blanda y larga duración, pues al rellenar el labio y aplicar la barra encima, consiguen mayor fijación del color. "Si podés, aplicá siempre el labial con pincel fino. De esta forma no estropearás el delineado que has dibujado previamente", recomienda Maider.

Para usar el lápiz en unos labios finos es importante que tenga buena punta, que no esté demasiado gruesa. ¿Un truco? Aplicá un poco de base de maquillaje en los labios con la brocha para apreciar mejor la guía.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo