Las uñas de la alfombra roja

Aunque las manos suelen no estar en un primer plano cuando de eventos hablamos, en los Globos de Oro 2017, también fueron protagonistas de la noche glam.

Sabemos que son las celebrities en muchos casos, las que imponen las nuevas tendencias, por lo tanto, para saber qué es lo que se viene, también debemos estar atentos a qué colores y estilos eligen para vestir sus uñas. El sitio trendencias.com presentó una selección muy completa de manicuría del megaevento.

Mandy Moore, la actriz de "This is Us", eligió una manicura porcelana de Essie.

En el caso de Heidi Klum, acudió de nuevo a su querido Tom Bachik, manicurista oficial de L'Oréal para vestir sus manos con un tono nude.

Sophie Turner eigió unas uñas blanquecinas para acompañar su look.

I do... �� #goldenglobes #goldenglobes2017 #diamonds #sophieturner @forevermarkusa Una foto publicada por Rebecca Corbin-Murray (@rebeccacorbinmurray) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 3:33 PST

Lo de Natalie Portman fue pura naturalidad, fiel a su estilo.

Anna Kendrick prefirió un burdeos precioso que resaltaba sobre su vestido gris.

Why do I have to choose? #Globes Un vídeo publicado por Anna Kendrick (@annakendrick47) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 2:55 PST

El color nude para Chrissy Teigen posando de esta forma tan sugerente y firmada por Essie.

The lovely @chrissyteigen today before the #goldenglobes wearing topless and barefoot @essiepolish #essielove Una foto publicada por Kimmie Kyees (@kimmiekyees) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 4:48 PST

En el caso de Amy Adams, su manicura fue oscura con el esmalte de Deborah Lippmann "Dark Side of the Moon".

Aunque no estuvo en la alfombra roja propiamente dicha, Kate Hudson estuvo en las fiestas posteriores y sus uñas doradas merecen comentario a parte.

Now we #drink @katehudson �� @chaneloffical #canotier #532 Una foto publicada por Ashlie Johnson (@ashlie_johnson) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 8:53 PST

También doradas tirando a cobre y firmadas por Essie, así fue la manicura de Viola Davis.

And bright and lovely @Violadavis in @michaelkors and dripping in @harrywinston and metallic bronze bombshell @essiepolish "Leggy Legend" #essieredcarpet Una foto publicada por Julie K (@julieknailsnyc) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 6:50 PST

Manicura de Chanel en tonos porcelana para Jessica Chastain.

The lovely Jessica Chastain, Golden Globes tonight ✨����#nails: @christinaviles using @chanelofficial in Ballerina #hair @renatocampora #makeup: @jeaninelobell #styling: @elizabethstewart1 Una foto publicada por Christina Aviles Aude (@christinaviles) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 9:57 PST

Un nail art en tonos blancos y negros, muy geométrico para Janelle Monáe. Una manicura totalmente en su línea.