Los 10 básicos de un costurero

Retazos de tela que se convierten en lazos, dibujos que alegran una remera o una camisa, con pocos elementos y mucha imaginación es posible ponerle un poco de onda a tu ropa usada. Para ello será importante que tengas a mano tu prorpio costurero con los 10 básicos imprescindibles.

1. Agujas

Las necesitarás para hacer pequeños arreglos o trabajos especiales, como la puntada invisible. Si sos de los que se están peleando un buen rato con la aguja hasta que consiguen enhebrar, también te vendrá bien tener a mano un enhebrador de hilo. Igual que existen diferentes tipos de agujas para la máquina de coser, hay distintos tamaños y grosores de agujas convencionales según la tela y el hilo con los que trabajes. Te conviene tener un par de cada tamaño.

2. Alfileres (y alfiletero)

Intentar coser sin alfileres sería un desastre. Los necesitás en tu costurero básico para sujetar la tela y que no se mueva mientras cosés: para unir las partes de un patrón, coser un dobladillo, colocar una cintura… ¡Para todo! Podés encontrarlos en muchas formas y tamaños, de tela, espuma, magnéticos… O incluso personalizar tu propio alfiletero.

Una alternativa a los alfileres, además de la técnica del hilvanado, son las barras de pegamento soluble, que se venden en formato lápiz. Este pegamento desaparece con agua y no deja residuos.

3. Dedal

Puede que tardes en acostumbrarte a usarlo y que al principio estés un poco incómoda, pero lo necesitarás. Los que están hechos con materiales flexibles, como los dedales de silicona, son más cómodos que los rígidos.

4. Cinta métrica y regla

Como es lógico, los elementos de medida también son una parte muy importante de un costurero básico. La cinta métrica es imprescindible para tomar medidas (en tu propio cuerpo o el del modelo) y la regla te servirá para medir y marcar la tela. Con la cinta métrica podrías medir la tela, sí, pero necesitás la regla para dibujar fácilmente las marcas de corte y cosido sobre la tela con un marcador.

5. Tijeras

Seguro que ya tenías claro que unas tijeras son imprescindibles, pero quizá no sepas que necesitás tener unas tijeras exclusivamente para cortar tela. No debés cortar hilos u otros materiales (fieltro, entretela, papel…) porque se desafilarían y acabarían cortando mal. Aparte de todo tipo de tijeras de costura “comunes”, también podés encontrar tijeras para zurdos y tijeras zig-zag, que hacen que el tejido no se deshilache con el corte.

6. Cortahilos

El cortahilos es otra excelente herramienta a tener en tu costurero básico. Es un tipo especial de tijera cuya única finalidad es la de cortar el hilo cuando has terminado una costura, pero viene bien para no caer en la tentación de acabar utilizando las tijeras para tela.

7. Descosedor / Abre-ojales

Como su propio nombre indica, esta es la herramienta con la que podremos deshacer las puntadas que hemos dado por error, gracias a la punta larga y afilada en la que termina. También sirve para hacer la incisión inicial que nos permita trabajar unos ojales sobre el tejido. Algunas personas también lo utilizan para cortar los hilos, aunque es menos “delicado” que el cortahilos.

8. Marcadores

Es imprescindible que tengas en tu costurero básico algún marcador, especialmente para dibujar las líneas de corte sobre la tela, dónde va una determinada costura, hasta dónde debe llegar una puntada, etc.

9. Hilos (+hilo de hilvanar)

Aunque hay muchos tipos, los más comunes son los de algodón y los de poliéster. Los de poliéster suelen usarse para coser a máquina porque son más resistentes. El hilo de hilvanar está hecho 100 % de algodón y es muy fácil de romper para que puedas eliminarlo una vez que has cosido encima. Los hilos “cosetodo” o “coselotodo” son esos hilos de batalla que nos sirven para casi cualquier tipo de tarea.

10. Trincheta

Te facilitará mucho la vida a la hora de cortar trozos de tela relativamente pequeños.