Make up: conocé las tendencias para la temporada Primavera-Verano 2018

Según los expertos, un buen maquillaje es fundamental para completar tu look y a continuación, te contamos las diversas propuestas que están triunfando en esta temporada Primavera-Verano.

Una de tendencias protagonista son las sombras esfumadas en los párpados que, a diferencia de años anteriores, se llevan con un aspecto descontracturado y con una textura más cremosa. El glossy que antes se llevaba en los labios ahora transciende a la zona de los ojos junto a tonos metalizados, violetas y hasta azules.



Con respecto a las cejas, se usan despeinadas, las pestañas súper cargadas con máscaras de diversos colores, y los delineados gruesos y brillantes.



En contraste al invierno con los labios con efecto charol, en esta temporada los labiales mate renuevan su vigencia y apuestan a matices oscuros o brillantes.



Y si ninguna de estas alternativas te gusta, no te preocupes, otra de las tendencias es el no make up: tonos súper naturales y satinados refuerzan el concepto del maquillaje invisible.