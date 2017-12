Matinee Shopping+ Papá Noel = propuesta imperdible

Alto Rosario Shopping prepara un mes de diciembre especial para sorprender a sus clientes: descuentos increíbles y regalos son algunas propuestas para que se puedan anticipar a sus compras navideñas.

Ésta semana vuelve una nueva edición de MATINEE SHOPPING, la acción de descuentos online que ya es un clásico.

Desde el martes 12 y hasta el martes 19 de diciembre inclusive los clientes pueden ingresar a www.matineshopping,com/altorosario y bajarse los cupones de descuentos del 10%, 20%, 30%, 40% y hasta 50% en más de 60 locales adheridos.

Los cupones pueden presentarse impresos o desde el dispositivo móvil en los locales del shopping y pueden usarse hasta el 19/12 inclusive.

Participan marcas como Joyería Work, Clara Ibarguren, Laundry, Trendy & Co, Wings, Boating, Vitamina, Tascani, Baby & Beyond, This Week Jeans, Eyelit, entre otras. ¡Apurate! Es por poco tiempo.

Además de ésto, los clientes Exclusive Card desde el martes 12/12 al viernes 15/12 tendrán un beneficio adicional. Presentando su tarjeta de beneficios del shopping en los #DecoPoints ubicados en el centro comercial podrán decorar sus bolsas de regalos con especiales adornos navideños.

Asimismo, de 11 a 22Hs. los socios de Aerolíneas Plus que se presenten en el stand de Servicios al Cliente del shopping con sus facturas de $2.000 o más, su N° de socio Aerolíneas Plus y su Exclusive Card, suman millas Aerolíneas Plus para viajar a donde quieran

Y como si fuera poco ¡Papá Noel te espera en AltoRosario!

En su tradicional sector (ubicado frente a los cines) los más pequeños pueden saludar a Papá Noel, dejarle su cartita y tomarse una foto con él.

Los horarios para fotografiarse con Papá Noel son:

- De Lunes a Domingo, todos los días, hasta el 23 de diciembre de 12 a 21Hs.

- Domingo 24 de diciembre de 10 a 14hs.

Con amigos, familia o pareja es la excusa ideal, para llevarte la foto y esa prenda de tu marca favorita al mejor precio. ¡No te lo podés perder!

