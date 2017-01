Peinados playeros para lucir esta temporada

Con accesorios Otra de las tendencias que está ganando terreno son los complementos. Por ejemplo, los sombreros se convirtieron en un elemento indispensable, ya que te protegen del sol y podés lograr un look con estilo, como el de Alessandra Ambrosio.

Trenzas El look playero con trenzas es una opción que nunca pasa de moda y tenés diversas variedades para elegir, como la Doutzen Kroes.

En forma de moño El clásico moño de bailarina es perfecto para que tu cabello no te moleste. Doutzen Kroes es una de las famosas que ha elegido este peinado.

