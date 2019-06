¿Pijamas fuera de la cama? ¡Porqué no! La nueva tendencia se apropió de las calles de los fashion weeks, pero también de las famosas tanto locales como internacionales.

La actriz Sarah Jessica Parker, que se puso en la piel de Carrie Bradshaw en la serie Sex and the City, salía por las calles de Nueva York luciendo un pijama. Mucho antes, uno de los looks más icónicos de Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's consistía en la parte de arriba de un pijama. Hoy, muchas firmas internacionales y nacionales adoptan estas prendas de seda para vestir en la calle.

Aunque las enaguas, las batas y los kimonos fueron las primeras piezas del loungewear en ser consideradas aptas para pisar las calles, ahora los pijamas de seda salen de los interiores de los hogares para usarse a toda hora en versión street style.

Con stilettos coloridos, combinando estampados y acompañados con accesorios "que sumen" como cinturones y sobres, los pijamas son apropiados para conquistar algo más que solo los sueños por la noche. Por eso Tilda Swinton, Rihanna, Cher, Kate Moss, Sarah Jessica Parker, Gigi Hadid y el clan Kardahian-Jenner son solo algunas de las estrellas que llevaron los pijamas de seda a las calles para probar que incluso para ellas la moda no incomoda.

Esta onda no es nueva, la genialidad fue de Coco Chanel. Fue ella quien, en los 40', vistió a todas las estrellas de Hollywood con los palazzo (en seda o satén) para una gala súper exclusiva.

¿Da o no da?