Ruanas, el abrigo más trendy del invierno

Sin duda el ítem infaltable de este invierno es la ruana: de las pasarelas internacionales directo y sin escala a nuestra moda local.

Una tipología conocida en nuestro país por ser un indumento primeramente aborigen y luego gauchesco y campestre, que se reinventa y se adapta a nuestro vestir diario con cientos de variantes diferentes en cuanto a textiles, estampas y colores. Desde un clásico y combinable negro hasta un estridente tartán o escocés.

Aunque parecían haber quedado guardadas en el cajón de los recuerdos, este estilo es sin dudas un indispensable del 2018. La buena noticia es que se reinventa, sumándole un aire mucho más chic, con nuevos colores, estampados y géneros.

¿A quién no le fascina la sensación que da envolverse en una ruana de lana abrigada y suave? Es sin duda, una de las razones por las que se adora el frío. Lo mejor es que ya son tendencia y se volvieron una prenda apropiada para cualquier ocasión.

¿Ruana o poncho?

Hermana del poncho, la principal diferencia entre estas prendas es que el primero es una prenda cerrada, sólo tiene una abertura para introducir la cabeza. La ruana, por su parte, es abierta y a veces cuenta con un lado más largo que permite envolverla alrededor del cuello. Otras veces es simétrica y permite enrollar ambas puntas cubriendo los hombros.

Tips de moda

Esta prenda es ideal para combinar y para crear un contraste de volúmenes y un look muy acertado. Son perfectas para usar durante el fin de semana con vestuario informal como jeans, zapatillas, botas y zapatos planos. Dependiendo del color y material, se pueden combinar fácilmente con pantalones de vestir y unos lindos zapatos o botas con taco y armar un atuendo para un día de trabajo. También se pueden agregar accesorios como cinturones, lo que suma formalidad a la prenda y ayuda a definir la silueta.

Como son una tira de tela no tienen talle, por lo que te la podés poner encima de tu abrigo más grueso y no te va a ajustar, y dependiendo la forma en que la acomodes o anudes, vas a poder lograr varios looks diferentes. También son ideales para usar como bufanda o chalina, y ya en media estación pueden hacer de saquito liviano, por ejemplo, encima de una camisa.

¡También para ellos!

Para este invierno la moda para ellos llega con atuendos de lanas y colores vivos para enfrentar las bajas temperaturas.

Para aquellos fashionistas que no les da miedo intentar esta tendencia, existen varios estilos de ponchos y ruanas para tanto looks casuales como elegantes, permitiéndoles estar siempre bien vestidos sin pasar frío.

¿Se animarán los hombres a esta moda?