La empresa que fabricaba los globitos Bombucha, un clásico de todos los veranos desde hace varias décadas, cerrará definitivamente luego de 66 años de actividad. Se trata de la compañía Cidal (Compañía Industrial de Artículos de Látex), que tiene su planta productiva en la provincia de San Luis, y que además de los bombitas de agua, fabricaba otros productos como preservativos con la marca Exotic y globos de cotillón.

La decisión fue comunicada por los accionistas de la empresa a los 65 empleados que desempeñaban tareas en la fábrica, según indicó Diego Acordeón, vocero de los trabajadores. Previamente, ambas partes habían tenido una audiencia por deudas salariales.

La empresa adeuda salarios, quincenas, aguinaldos, aportes jubilatorios y ART, detalló el vocero. Por lo tanto, sus trabajadores decidieron tomar la planta para preservar su fuente de trabajo, luego de que las autoridades les comunicaran el cierre.

El conflicto surgió a partir de la suspensión por 10 días sin goce de haberes de todo el plantel, que está integrado en un 50% por mujeres. Esta medida fue revocada por la secretaria de Relaciones Laborales provincial, pero la fábrica no volvió a abrir sus puertas.

La empresa, de capitales nacionales, comenzó a funcionar en la década del 50 como fabricante de productos de látex y llegó a exportar sus productos a distintos países de la región. Fue, por ejemplo, el primer fabricante de preservativos de látex en la Argentina y Latinoamérica: producían la marca El Camaleón y más recientemente la marca Exotic. Pero su producto más emblemático fueron los globos de agua Bombucha.

La fábrica venía con problemas “desde hace tiempo” para abonar los salarios en tiempo y forma y este año dejaron de comprar insumos para producir, describió el trabajador. “No producimos porque no tenemos casi materia prima, y en el caso del látex, que es importado, la empresa no pudo hacer la compra”, aclaró. El jueves los trabajadores se reunirán otra vez con los accionistas, para continuar las negociaciones e intentar llegar a un acuerdo por las indemnizaciones y pagos atrasados.

En el mercado local, las ventas de preservativos bajaron un 8% desde el comienzo del año en comparación con 2018, y se redujeron a una cuarta parte en los últimos meses como consecuencia de la crisis económica. Además, la mayoría de los materiales necesarios para fabricarlos se importan, por lo tanto la devaluación tuvo un impacto en sus precios, que aumentaron un 36% en lo que va del año.