Hablaron los mercados. Tras el triunfo aplastante de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri en las Paso, el partido económico comenzó a jugarse en la city: este lunes los bancos privados vendieron el dólar a una cotización que osciló entre 60 y 65 pesos y recién sobre el cierre aflojó. El Banco Nación finalizó la jornada con una cotización de 55 pesos para la venta, un 19 por ciento más respecto del viernes.

Dicha entidad vendía a 51,50 pasadas las 10 de la mañana y una hora desués se disparó a 61,50, con lo cual perforó el techo fijado por el gobierno. Además, hubo una “ola de ventas” de activos argentinos en el exterior: las acciones de empresas nacionales se desplomaban entre un 30 y un 50 por ciento en Wall Street, mientras que el Merval de la Bolsa de Buenos Aires bajaba un 11 por ciento.

En Rosario, varias casas de cambio no abrieron sus puertas e incluso avisaron a quienes hacían cola que no iban a vender dólares "porque no hay precio". La que sí abrió vendía la divisa a 60 pesos a las 11 de la mañana, tras abrir a 53 pesos. Otra casa de cambio ya vendía a 64 a las 11.34. En tanto, aplicaciones móviles de bancos estuvieron colapsadas durante algunas horas.

En tanto, en la primera licitación de Leliq que realiza el Banco Central, la tasa convalidada para renovar esos títulos subió a 74%, según datos del mercado.

Otra escalada

La suba en la cotización de la divisa tuvo así el salto más abrupto desde el 36 por ciento que subió el dólar el 17 de diciembre de 2015, cuando la administración de Mauricio Macri levantó el cepo.

Al cierre aflojó y el Nación terminó con una cotización de 55 pesos para la venta, un 19 por ciento más respecto del viernes. El aumento en una semana fue 22,5 por ciento y en un mes, 42,5 por ciento.