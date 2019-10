Nahuel Molina es el lateral derecho titular de Rosario Central, pero su vínculo con la institución vence a fin de año. El jugador pertenciente a Boca Juniors está a préstamo y existe una opción de compra (dos en realidad, una por la mitad del pase por 750 mil dólares y otra de 1,2 millones por el total), que la dirigencia analiza si ejecutará o irá por una nueva cesión.

“Me siento cómodo y muy contento en Central. Pero ya no depende de mí. Lógico que me gustaría que me compren, pero no sé nada del tema”, aclaró Molina, oriundo de la localidad cordobesa de Embalse, dejando en claro que su deseo es permanecer en Arroyito.

Molina ante Lanús. El Canalla lleva siete empates al hilo. (FotoBaires)



El futbolista remarcó que no está al tanto de lo que la dirigencia tiene en mente: “No estoy informado de nada de lo que tiene que ver con mi futuro; sé que hay una opción de compra por mi pase en el contrato, pero no más que eso”.

En cuanto a su presente futbolístico, Molina destacó: "Voy creciendo, sigo aprendiendo y trato de mejorar partido tras partido, especialmente en lo defensivo. Cuando paso al ataque me estoy sintiendo cómodo, el otro día colaboré con un pase gol y eso va dando confianza".

Finalmente, habló de lo que significa estar peleando la permanencia: "Es una situación complicada, obvio, pero siempre estamos tratando de mejorar para salir de ella. Nos complica esta cadena de empates. Tuvimos varios partidos buenos y no los pudimos ganar, pero tampoco perdimos y eso es bueno".