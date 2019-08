La posibilidad de que tras la salida de Agustín Marchesín a Porto el América de México adquiera el pase del arquero de Rosario Central, Jeremías Ledesma, viene siendo fogoneada por un ex golero de ambos clubes, Héctor Zelada, quien le acercó el nombre de Conan a los dirigentes aztecas.

Zelada aseguró en Zapping Sport que aún no hubo oferta concreta pero que una de las chances es comprarlo y dejarlo a préstamo en el Canalla. "No hemos avanzado en una oferta concreta, pero está hablado con la dirigencia. Sabemos las cantidades que se pueden manejar, pero no se puede decir nada aún. No está fácil".

Zelada fogonea la llegada de Ledesma a América.



El ex arquero de la selección argentina comentó que de todos modos, el principal apuntado es otro: "El interés del América número 1 es Guillermo Ochoa, que juega en Standard Lieja, pero las negociaciones no están avanzadas. Y parece que no quiere venir a México. Yo espero y estoy seguro de que Jeremías es la segunda opción".

"Pero hasta si viene Ochoa, se puede concretar lo de Jeremías logrando que se quede a préstamo en Central. Vamos a tratar de que se haga la negociación y que todo el mundo quede contento, dirigentes, hinchas de Central y el América".

Zelada afirmó que en Arroyito están al tanto de su deseo de lograr que Ledesma ataje en América: "Estoy en contacto permanente con el Monito Gordillo y el señor presidente. Soy consciente de lo que representa Ledesma para Central, es difícil, es uno de los referentes del equipo. No está fácil para la CD tomar la decisión de venderlo, pero si progresa le negociación se va a cerrar".

Ledesma es referente, capitán y figura del Canalla.



"La gente lo quiere a Ochoa, es un referente que salió de acá. El tema es que el Lieja no tiene interés en venderlo, él no quiere venir a México, ya dijo que quiere quedarse allá por la calidad de vida. Pero no está definido, porque le están haciendo una gran oferta que a veces es difícil resistir", añadió.

El nacido en Maciel, provincia de Santa Fe, está encantado con Ledesma: "Lo vengo siguiendo a Jeremías desde hace un par de años. En todos los aspectos reúne las condiciones para ser el arquero del América, hasta en la pinta".

"Yo creo que en un par de días se podrá aclarar el panorama", cerró.