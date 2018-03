Champions League: Real Madrid venció al PSG en Francia y avanzó a cuartos de final

Real Madrid venció 2 a 1 al Paris Saint Germain en Francia y avanzó a los cuartos de final de la Champions League. Cristiano Ronaldo y Carlos Casemiro marcaron para el Merengue, mientras que Edison Cavani había anotado el empate transitorio.

Ángel Di María fue titular en el elenco parisino, mientras que Giovani Lo Celso fue suplente. El resultado global fue 5 a 2, dado que en el encuentro de ida el Real se había impuesto 3 a 1 en España.

En el otro partido de los octavos de final que se jugó este martes, Liverpool igualó 0 a 0 ante el Porto de Portugal, pero como en la ida lo había goleado 5 a 0 pasó sin problemas a la siguiente instancia.

Las otras series

Este miércoles 7 se medirán Tottenham (2) vs. Juventus (2) y Manchester City (4) vs. Basel (0). En tanto, el próximo 13 de marzo será turno de Roma (1) vs. Shakhtar (2) y Manchester United (0) vs. Sevilla (0). El 14 jugarán Barcelona (1) vs. Chelsea (1) y Besiktas (0) vs. Bayern Munich (5).