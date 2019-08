El técnico de Central, Diego Cocca, no ocultó su malestar ante la partida de Maximiliano Lovera al Olimpiakos de Grecia cuando apenas se llevan jugadas cuatro fechas del torneo.

"Me dieron ganas de no seguir", confesó en conferencia de prensa este viernes al mediodía, 48 horas previas al partido con Colón. "Esto es un perjuicio para mí como DT siendo que habíamos potenciado a Lovera en la parte física, futbolística y psicológica", manifestó, y agradeció a los jugadores por el apoyo recibido: "Lo hablé con ellos, me brindaron su apoyo y no los voy a dejar en banda".

"No es lo que habíamos hablado pero la urgencia y la necesidad generó esta situación", dijo sobre lo acordado con los dirigentes en la pretemporada en relación al futuro del jugador de 20 años, "pero quiero expresar mi descontento, esto me enojó y me puso muy mal. Entiendo un montón de cosas pero estamos en la fecha 5 a mitad de camino".

La versión dirigencial

El presidente del club, Rodolfo Di Pollina, había negado el jueves a Radio 2 que Cocca haya querido renunciar. "A nadie le gusta que se vaya un jugador titular, pero estuvimos charlando con él y está preparando el partido con Colón", dijo minimizando el conflicto que el propio entrenador expuso en conferencia.