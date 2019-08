Maximiliano Lovera, el hombre de la semana en Central, hizo declaraciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, antes de su vuelo a Europa para sumarse al Olympiacos de Grecia, que compró el 80 por ciento de sus derechos económicos a cambio de 3.300.000 de euros. El club de Arroyito conserva un 10 por ciento y el 10 restante es del jugador. Coincidiendo con los dichos de su representante Jorge Balbis ayer en Radio 2, el formoseño dijo que lo “sorprendió” esta transferencia.

“Me sorprendió esta venta porque recién me estaba fogueando”, confió Maxi Lovera en Ezeiza, listo para partir hacia Europa.

"Es una experiencia nueva que hay que disfrutarla al máximo. Me sorprendió porque me agarra en un momento de adaptación donde recién me estaba fogueando”, insistió el formoseño de 20 años.

“La oferta más concreta fue la de Grecia, el interés de Boca nunca llegó", aclaró Lovera sobre rumores que se habían dado la semana pasada respecto de su pase.

Ahora Diego Cocca, que al principio les hizo saber a los dirigentes su molestia por la salida de Lovera -fue titular en los primeros cuatro partidos del torneo-, deberá encontrarle un reemplazante para visitar a Colón este domingo a las 11. Todo indica que ingresará Lucas Gamba.