Diego Cocca brindó la clásica conferencia de prensa previa al partido del fin de semana, que en este caso será, tal vez, el examen más duro para su Central desde el inicio del campeonato. El técnico no confirmó el equipo que saldrá a jugar contra San Lorenzo este sábado a las 17.45 en el Nuevo Gasómetro, pero dio indicios de que podrían ser los mismos once iniciales de las dos primeras fechas. El “Colo” Gil se recuperó del golpe que sufrió en el tobillo y estará desde el arranque en el Bajo Flores.

"Utilizamos la primera semana para seguir trabajando mucho, sobre todos los muchachos que se incorporaron sobre la hora y ponerlos de la mejor manera. Entrenaron muy bien y tenemos las variantes más afinadas y afiladas para cuando les toque entrar", resumió Cocca, dejando en claro que ún piensa como suplentes a Lucas Gamba y Sebastián Ribas, delanteros que aparecían con chances de meterse en la alineación titular.

Después aseguró que "el equipo que más o menos viene jugando también siguió mejorando y creciendo y los resultados que se dieron nos sirvieron para tomar más confianza”.

Todo esto hace pensar que Central saldrá a la cancha con: Ledesma; Molina, Caruzzo, Barbieri, Brítez; Rius, Gil, Rinaudo, Zabala; Lovera, Riaño.

“Se viene un partido dificilísimo”, consideró el técnico canalla. “Tenemos respeto pero sabemos que tenemos que hacer nuestro partido", agregó luego.

Sobre el golpe que sufrió Leonardo Gil en el tobillo derecho, que no lo dejó completar uno de los entrenamientos, el DT dijo que “al otro día de ese problema ya pudo entrenar y está muy bien para el partido del sábado”.

"Nosotros estamos escribiendo una historia nueva, respetamos lo que haya pasado, pero estamos con un equipo nuevo preparándonos de la cabeza para competir. Iremos por ese camino, con humildad y respeto pero tratando de buscar eso", sentenció Cocca.

Los dichos de Ortigoza

En los últimos días, el volante Néstor Otigoza volvió a hacer declaraciones en torno a la decisión del técnico de dejarlo afuera del equipo titular. "Las declaraciones de Ortigoza son las lógicas de un futbolista al que no le está tocando jugar, me cayeron bárbaro. Ojalá aproveche la chance cuando le toque", contestó Cocca ante la consulta.

"Trato de hablar con todos los jugadores de todos los temas. Me interesa lo que les pasa por la cabeza y me involucro. Por suerte para mi y para el armado del equipo, no tuvimos ofertas importantes y tenemos expectativas de hacer un buen semestre y que eso cambie", apuntó.

"Si tengo a algún jugador que está conforme en el banco estamos mal y justamente lo que quiero es ese inconformismo", cerró.