Germán Herrera dijo que Diego Cocca le faltó el respeto y el DT le contestó

El delantero Germán Herrera se mostró molesto con el director técnico Diego Cocca antes de pisar por última vez el Gigante de Arroyito. El chaqueño dijo que el entrenador le "faltó el respeto" al no incluirlo en el once inicial con el que Rosario Central cerrará su participación ante Libertad de Paraguay en la Copa Libertadores. El DT, por su parte, le respondió: "Va a entrar seguro y se podrá despedir de su gente".

El delantero y el DT hablaron en conferencia de prensa. Herrera expresó: "Me faltaron el respeto. No entiendo la decisión del entrenador de no jugar el último partido de mi carrera". Luego, agregó que está "agradecido al club y a la gente" y que si le toque disputar unos minutos ante el equipo paraguayo lo hará porque es un "profesional".

"Si me toca ir al banco el miércoles lo voy a hacer", cerró el chaqueño que vestirá por última vez la casaca auriazul. "Siempre imaginé que el retiro sería en un partido oficial. Siempre me propuse terminar de la mejor manera. Le debo todo a mis padres, mi hermano y mi mujer. Espero disfrutarlo. A futuro no tengo nada pensado, lo primordial es estar cerca de mi familia este año", señaló.

Cocca dialogó con la prensa después del atacante y aseguró: "Hablamos con el Chaco, siempre con respeto. Él está pasando un momento difícil como jugador, es su último partido. Está claro que me pongo de su lado y seguro que va a jugar y se va a poder despedir de su gente. Para Central queremos que el equipo juegue bien y gane".

"Le dije que va a jugar. No de arranque, pero va a jugar. Yo lo entiendo y entiendo el momento, pero para nosotros es importante ganar. Mi función es poner al mejor equipo para ganar. Representamos a Central y queremos darle una alegría a la gente", concluyó.

Por último, el DT dijo que Alfonso Parot no se entrenó este lunes y "va a ser difícil arriesgarlo" para jugar el miércoles. En tanto, añadió que entre este martes y el miércoles mantendrá una reunión donde abordará el plantel que pretende tener de cara a la próxima temporada. "Queremos hacer un Central competitivo", finalizó.