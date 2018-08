La heroica jugada de Rooney que transformó en héroe a un argentino

Luciano Acosta, ex jugador de Boca, se llevó los pergaminos. Pero el autor intelectual y material de la jugada que desembocó en su gol fue nada menos que Wayne Rooney, el delantero inglés de 32 años que metió una corrida memorable para recuperar el balón y meterle una asistencia de película en el minuto 95 de partido.



El 2-2 entre DC United y Orlando dejaba a los de Washington muy complicados en su lucha por meterse en los playoffs de la MLS (está 11° en la tabla y clasifican los primeros seis). Y por eso, hasta el arquero David Ousted había ido a buscar el último centro. Pero todo salió al revés.



Will Johnson, de Orlando, salió de contra tras el rechazo y todo parecía indicar que la jugada culminaría en gol. Pero Rooney no perdió la esperanza, lo corrió hasta su propio campo, se la sacó, avanzó hasta tres cuartos y cruzó un pelotazo (asistencia) para que el argentino Luciano Acosta estampara el cabezazo ganador.



"Cuando vi que se tiró al piso y recuperó la pelota, empecé a levantar la mano del otro lado, a gritar desesperado que estaba solo. Él hizo un segundo más, la adelantó y tiró el centro. No sé cómo hice para ganar de cabeza, ni sabía lo que hacía", contó Acosta, autor de los tres goles, en AM 990.

Con este éxito, el DC United acumula 21 puntos en 20 partidos. Pero tiene varios partidos contra los equipos que están por encima y allí radica la esperanza de clasificar.