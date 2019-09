Es evidente que Néstor Ortigoza no está a gusto en Central y que probablemente esté viviendo sus últimos meses en el club de Arroyito. Con Diego Cocca ya sabe que no va a jugar e incluso para el partido de este viernes contra Unión ni siquiera fue citado para ir al banco de suplentes. Por eso, resultó más que sugestiva su respuesta cuando le preguntaron por el peor técnico que tuvo en su carrera.

En un mano a mano con TyC Sports, a Ortigoza le preguntaron por la peor experiencia que había tenido con un entrenador. El volante primero se rió de manera sarcástica, y luego deslizó: “No te puedo decir, en un momento nombré a uno, pero mi carrera siguió y hay otro peor”.

“Lo dejamos ahí, en un año te lo digo. Por ahora paso”, tiró Ortigoza. La gran incógnita es si no lo quiso decir porque Cocca, su actual entrenador, está en esa lista.

¿Cual fue el PEOR DT en la carrera de Ortigoza? ��@LiberoTyC pic.twitter.com/w1JwCqjnMI — TyC Sports (@TyCSports) September 19, 2019

La mala relación de Cocca y Ortigoza no es un dato nuevo. Desde que el ex DT de Racing llegó a Central, el experimentado mediocampista se dio cuenta de que le iba a ser muy difícil jugar, porque su estilo no encaja en la idea de juego del conductor táctico.

En junio pasado, antes del arranque del campeonato, declaró en un medio de Buenos Aires: “Dame un Gorosito, un Gallardo, un Patón Bauza o un Tata Martino. Van al frente y te dicen las cosas como son, te gusten o no. No te enterás por atrás o por la prensa”, arremetió.

“No me molesta ser suplente. El problema es cuando te salamean o te boludean”, dijo aquella vez.

Ortigoza tiene contrato con Central hasta diciembre de 2019 y luego de esa fecha seguramente buscará un nuevo club.