Newell's sumó al trío de refuerzos paraguayos y ya piensa en el estreno

La dirigencia de Newell's logró su cometido en este mercado de pases: traerle a Omar De Felippe una numerosa cantidad de refuerzos para darle más competitividad al plantel, algo que el DT había exigido casi a modo de ultimátum.



Y este fin de semana, se agregaron otros tres a la nómina que ya había engrosado Mariano Bíttolo a fines de la semana anterior. Este domingo, llegaron a Rosario los jugadores paraguayos Teodoro Paredes, Iván Piris y Alfio Oviedo, quienes este lunes firmarán y se acoplarán al grupo de profesionales.



Paredes y Piris son defensores, mientras que Oviedo es delantero. El Tres habló con dos de ellos, Paredes y Oviedo, quienes se definieron ante las cámaras y coincidieron en la alegría de llegar al club en compañía de dos coterráneos.

"Por naturaleza soy zaguero central por derecha, pero lo puedo hacer por izquierda también. Con el transcurso de los entrenamientos el DT me irá conociendo", dijo Teo Paredes, donde compartió equipo con el Espectro Oviedo.



Por su parte, el delantero expresó: "Me defino más como 9, pero no tendría problemas en jugar donde el técnico quiera. Arriba, me siento bien en todas las posiciones, con uno como compañía o por afuera. Me acostumbraré a la prioridad del técnico".

Para Paredes, fue la clave la injerencia que tuvieron otros paraguayos que pasaron por Newell's para aceptar el reto: "Estuve hablando con Santiago (Salcedo) y Marcos Cáceres, que fue mi compañero hasta hace poco, y me hablaron muy bien del club, que es una institución muy grande".

"Es un lindo fútbol, tiene su presión extra y eso motiva más para seguir creciendo como jugador. Siempre es lindo jugar con la cantidad de gente que lleva Newell's", añadió.

Para Oviedo, "Es muy importante para mí poder tener un compañero como Teo, con quien venimos de salir campeón allá y de compartir un año".



Y comentó: "Es muy complicado el fútbol argentino por los clubes que hay. Nosotros hicimos la pretemporada con Cerro y jugamos amistosos con Gimansia y Banfield, por lo que ya me estuve midiendo con algunos rivales y me fue bien", cerró.