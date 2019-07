Las relaciones entre los dos clubes grandes de la ciudad, Rosario Central y Newell's Old Boys, están en su mejor momento. Al menos eso se desprende de la charla que mantuvieron esta mañana al aire en Radiópolis (Radio 2) el vicepresidente leproso Cristian D'Amico y el vice canalla Ricardo Carloni, quienes coincidieron en todo lo que les preguntaron.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la disminución de un descenso al término de la próxima temporada de Superliga. Los dos aceptaron que los favorece, pero pidieron que haya reglas claras, iguales para todos y fundamentalmente que los reglamentos sean respetados.

"Con este cambio, que a nosotros nos favorece, se han modificado los reglamentos. En el fútbol argentino a veces pasan estas cosas, pero los reglamentos deben respetarse. Acá cambian las cosas día a día. Por eso exigiremos que el fair play financiero sea para todos por igual y seguiremos reclamando el punto que nos falta", tiró D'Amico en relación al "perdón" que recibieron San Lorenzo y Huracán, clubes que no fueron sancionados como le pasó a la Lepra.

D'Amico pidió que los reglamentos se cumplan a rajatabla.



"A Newell's le costó mucho, estuvimos en el ojo de la tormenta y debimos recurrir a un tribunal exterior que falló a favor nuestro. Personalmente, creo que este cambio tiene mucho que ver con el perdón a San Lorenzo y Huracán de esa sanción", agregó.

Por su parte, Ricardo Carloni declaró: "Los reglamentos no se estaban cumpliendo: cuando se falla a favor de algunas instituciones de no quitarles los puntos, había una ventaja deportiva y económica para los dos. Porque si se les descontaban esos 6 puntos, San Lorenzo estaría metido en la zona de peligro".

"A partir de allí debía haber una nueva mirada, un nuevo rumbo del que se venía hablando hace tiempo, esta posibilidad de quitar los promedios, que terminó en esta quita de un descenso", añadió.

Carloni aseguró que se sigue hablando de erradicar los promedios.



Según D'Amico, "al margen que los dos clubes estamos en la situación en que la quita de un descenso nos beneficia, estuvimos trabajando de manera conjunta con la premisa de que se respeten los reglamentos y haya igualdad para todos los clubes. Porque si no no tiene sentido lo que se hace".



¿Traerían a un jugador con pasado en el eterno rival?

Con la posibilidad latente de que Rodrigo Salinas, ex canalla, llegue a Newell's, los dos dirigentes aseguraron que esa es una variable que no cuenta. "No nos detendremos en si jugó en Central, si fue hace poco o mucho, si hizo goles o no: la prioridad de Newell's es futbolística", dijo D'Amico.

Por su parte, a Carloni le preguntaron si la no llegada de Lema a Central tuvo que ver con su pasado leproso (club al que finalmente llegó): "El nombre de Lema fue uno de los que teníamos apuntado, pero llegó Novaretti. Pero coincido con Cristian, lo futbolístico es lo que importa, que el DT esté convencido y que el jugador quiera venir, lo otro es anecdótico".