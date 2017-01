Paro en Newell's: Bermúdez aseguró que el dinero está

El presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez, prometió este miércoles en Radio 2 que en las próximas horas contarán con el dinero que les permitirá abonar una parte de lo adeudado al plantel profesional de fútbol y destrabar así una protesta que demora el inicio de la pretemporada rojinegra en la costa.

“Con este traspié ya tenemos plan B, prometimos resolver (abonar) un sueldo y el premio de San Juan, y cuando entren los dos suelos de AFA, que un día van a entrar, ya tendrían cobrado los tres meses”, detalló el dirigente en el programa Zapping Sport.

“Mañana (por el jueves) va a estar esa plata y el viernes la tendrán depositada en su cuenta”, prometió, y se expresó “optimista” en destrabar de esta manera la protesta de los jugadores: “Creo en el plantel y en mi comisión directiva”.

Bermúdez se mostró comprensivo con la actitud de los futbolistas, que debían comenzar este miércoles los entrenamientos luego de las vacaciones y no lo hicieron. “Ellos tienen razón, no les pudimos cumplir. Pero no por culpa nuestra. Y la medida que tomaron es para llamar también la atención al fútbol argentino”, sostuvo.

En ese sentido, la dirigencia leprosa sostiene que el problema es generalizado entre los clubes de AFA ante la negativa del gobierno nacional a entregar la última partida del programa Fútbol para Todos.

Dos que llegan

El presidente de Newell's también se refirió a los dos refuerzos que incorpora la Lepra para este semestre. “(Jacobo) Mansilla ya está, vamos a inscribirlo por (Mauricio) Tevez”, dijo sobre la lesión del juvenil y la llegada del ahora ex Olimpo.

Además señaló que “está en un 90% (José Ignacio) San Román, que tiene que venir a firmar”, y añadió: “Le mandamos el precontrato y nos informó que viajaría el viernes y el domingo estaría en Mar del Plata”.

“El plantel está muy bien, estamos armaditos”, analizó Bermúdez, y enfocó con optimismo el futuro económico de la institución del Parque: “Le pido al socio de Newell's que se quede re tranquilo aunque esto sea muy duro; teníamos que poner (al principio de su gestión) como prioridad la etapa deportiva porque estábamos muy mal pero ahora estamos muy bien”.