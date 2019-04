¿Por qué no juega Jarlan Barrera en Rosario Central?

Todo el ruido que generó la llegada de Jarlan Barrera a Rosario Central, a esta altura, parece una exageración. Porque el jugador colombiano no pudo mostrar ni cerca parte de su talento. Desde su llegada, sólo se mostró en un par de amistosos, dos encuentros de Superliga y el primer tiempo ante Sol de Mayo por Copa Argentina. ¿Por qué?

Esa es la pregunta que todos se hacen en el mundo Central: ¿Cómo puede ser que el jugador estrella del mercado de pases, subcampeón sudamericano y campeón colombiano, no haya tenido ni un minuto de acción en la Copa Libertadores? Ya son tres los técnicos que no lo tienen en cuenta y hay preocupación. ¿Es un problema extrafutbolístico?

El club de Arroyito estuvo a un paso de un conflicto diplomático con Tigres de México, que decidió finalmente cederlo al Canalla pese a que el jugador había firmado un contrato con cada uno. Fue presentado con bombos y platillos y exhibió pinceladas en los encuentros amistosos, pero cuando la competencia oficial se inició, brilló... por su ausencia.





Barrera debutó ante Huracán como titular, aún en la era Bauza. (Sitio oficial)



En el primer partido del año en Superliga ante Huracán, con Edgardo Bauza, arrancó como titular pero fue reemplazado al inicio del segundo tiempo. En el siguiente, ante Ante Aldosivi, entró a los 58' por Camacho. Ya en el posterior, ante Newell's, ni siquiera se sentó en el banco.

Tampoco apareció ante River ni Tigre y recién volvió a ir al banco ante Lanús, en la despedida de Bauza, pero no ingresó. Al irse, el Patón deslizó que él nunca lo pidió como refuerzo y que fue una iniciativa de la dirigencia y el manager Mauro Cetto.



Ya con Ferrari como DT, actuó (mal) en el primer tiempo ante Sol de Mayo y salió rápidamente reemplazado, mientras que ni siquiera fue convocado ante Belgrano ni San Lorenzo.

Con la llegada de Diego Cocca, fue citado para viajar a La Paternal contra Argentinos, pero se quedó afuera del banco. Y ayer ante Independiente, ni siquiera fue citado.





El último partido en Superliga, ante Aldosivi. (Sitio oficial)



¿Qué pasa?

Javier Cigno, cronista de Rosario Central en Radio 2, niega que esté lesionado. "El cuerpo técnico de Ferrari decía que hizo un reacondicionamiento porque no lo notaban bien fisicamente. Pero teóricamente ahora está en condiciones", explicó.

Los dirigentes admiten off the record que la situación es incómoda, porque hicieron una gran inversión económica y ya son tres los entrenadores que no lo ponen. "Los técnicos dicen que lo ven blandito, que le falta adaptación", tiró una alta fuente a Rosario3.com.

"Es extraño, no hay una explicación lógica. Sobre todo teniendo en cuenta quiénes juegan en los carriles, de bajísimo nivel. Es insólito que no vaya ni al banco o juegue con los suplentes", remarcó Cigno.

Y se abren interrogantes acerca de su futuro. Porque si bien tiene contrato hasta fin de año, con opción a renovación por medio más, en la comisión directiva empieza a sobrevolar la idea de negociarlo a mitad de año, porque tiene un sueldo alto y, hasta ahora, Cocca no ha mostrado deseos de mandarlo a la cancha.