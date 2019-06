“Siempre tuve el sueño de venir a jugar acá”, dijo uno. “Estoy donde quiero estar”, sumó el otro, Ciro Rius y Emanuel Brítez, los dos refuerzos que hasta ahora incorporó Rosario Central, se mostraron felices por su llegada a la institución y confiados en hacer una buena temporada.

Rius, que es rosarino e hincha de Central, dijo que cuando el club de Arroyito le hizo una propuesta firme no lo dudó. “Es un lindo desafío, siempre quise jugar acá”, explicó.

El delantero no le teme al hecho de que la prioridad sea sumar puntos para escapar de la zona del descenso y confía en que eso no nuble al equipo. “A veces te da un plus. Esperemos que sea más motivante que contraproducente”, afirmó.

“Esperemos con el correr del campeonato ir despegándonos y pelear por cosas importantes, que el club lo merece”, agregó.

Por su parte, Brítez, defensor que pertenecía a Unión y jugó en Independiente, dijo que cuando el entrenador Diego Cocca lo llamó inmediatamente le dijo que “tenía muchas ganas” de jugar en Rosario Central.

AHORA | Conferencia de prensa de Emanuel Brítez tras el entrenamiento matutino. pic.twitter.com/loCy3klBLU — Rosario Central (@CARCoficial) 26 de junio de 2019

“Quería venir por lo que representa Central y lo que es la pasión del fútbol en Rosario”, explicó.

Sobre su posición, dijo que puede jugar en cualquier puesto de la defensa.