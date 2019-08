Mario Sciacqua ya prepara el desembarco de su Patronato al Gigante para visitar este sábado a las 17.45 a Rosario Central, partido clave en la lucha por lograr la permanencia en la Superliga. Y para el DT del elenco entrerriano, el de Cocca es "un equipo que sabe a qué juega".

"Lo que ví de Central es que es un equipo que sabe a lo que juega, te das cuenta cuando va agarrando una identidad y obviamente hay acciones que el equipo ya las tiene incorporadas. Por ejemplo, Rinaudo y Gil vienen jugando juntos y uno se desdobla y el otro inicia", inició el análisis en Zapping Sport.

Para el oriundo de Berabevú, "Central es local y va a salir a buscarnos: habrá espacios y uno está en la disyuntiva de si aprovecharlo juntando pases o de contragolpe".

"La aparición de Lovera fue muy buena, Riaño es intenso, agresivo. Y está el plantel: les decía a mis jugadores que mientras en el banco estaban Gamba y Ribas, nosotros teníamos un chico de 18 años. Pero en la cancha son once contra once y le tengo mucha fe a mi equipo", explicó.

Mario es oriundo de Berabevú y surgió de las inferiores de Newell's.



"Un triunfo a cualquier entrenador le da tranquilidad y más cómo lo obtuvimos nosotros ante Huracán, por el rival, porque veníamos de la derrota con Boca. Un triunfo trae tranquilidad siempre, pero en este fútbol tan competitivo y de tanta locura, en el que todos están hablando de quiénes están en el descenso, uno no puede relajarse", dijo sobre la convulsión que genera la lucha en la tabla de promedios.

Mario dice haber aprendido de los errores: "Nosotros le ganamos a Colón de local y quise jugarle de la misma manera a Boca. Por eso perdimos. Después de esa experiencia, estoy tratando de trabajar mucho para no cometer esos mismos errores y en los detalles. Por ejemplo de Brítez se dice que es derecho jugando de zurda y no tira buenos centros, pero con San Lorenzo tiró un centro bárbaro".

Finalmente, le comentaron que Patronato nunca sumó ni un punto en Arroyito: "En estas instancias, por lo que se juega, no importa la estadística. Contra Colón hacía 18 años que no le ganábamos y me enteré después. No lo uso como motivación porque cuando jugás con un equipo que es rival directo, ya alcanza. Y acá había pibes que hace poco jugaban en la B Nacional. Hoy el deseo es defender el trabajo de jugar en la Superliga".