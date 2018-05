Un hincha especial: Arturito de La Casa de Papel, presente en el Gigante

El actor Enrique Arce, quien integra el elenco de la serie española "La casa de papel" estuvo en el Gigante, tal como lo había prometido cuando habló en Radio 2 y habló de su cariño por Mario Kempes, jugador del Valencia, club del cual es hincha.

Arturito, como así lo conocen los fans al personaje de Arturo Román, el rehén más rebelde con el que los atracadores de la casa de Moneda y Timbre tienen que lidiar, se hizo presente en el estadio de Central para ver el 1 a 1 ante Estudiantes.

Simpático y dispuesto a sacarse fotos con cada hincha que se le cruce y le muestre su admiración, Arce se llevó una camiseta con su apellido y el 9 estampado.

"Estoy muy nervioso por toda la ilusión que tenía de conocer el club, tengo esa inquietud del primer amor, como la primera cita con alguien que va a ser importante en tu vida", manifestó.

"Esperaba el cariño de la gente, pero esto me ha volado la cabeza. Me dijeron que me prepare para ver lo que está pasando aquí. Me siento abrumado", dijo entre su emoción.