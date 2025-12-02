Advertencia de la Mesa de Enlace Santafesina: "persisten temas de enorme sensibilidad"

En continuidad con la línea de trabajo establecida por la Mesa de Enlace Agropecuaria Provincial, se realizó una nueva reunión destinada a evaluar la situación actual del sector y revisar el avance de las gestiones impulsadas en los últimos meses.

Si bien la Mesa ha mantenido un diálogo permanente con distintas áreas del Gobierno Provincial, persisten temas de enorme sensibilidad para los productores que aún no cuentan con respuestas concretas, lo que genera un creciente nivel de preocupación en todas las regiones de la provincia.

Entre los puntos abordados se incluyeron la creciente inquietud por la inseguridad rural; la falta de definiciones claras sobre la emergencia agropecuaria en las zonas afectadas durante el año; la necesidad de que la provincia avance de manera efectiva en las herramientas de financiamiento anunciadas y la importancia de que la reglamentación y puesta en marcha de la Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias se aborde en conjunto con las entidades.

Sobre cada uno de estos temas, la Mesa de Enlace ratificó su compromiso con un trabajo coordinado y responsable, pero también remarcó que el sector necesita respuestas y acciones concretas que acompañen el esfuerzo diario de los productores santafesinos. En este contexto, las entidades reafirmaron su voluntad de seguir construyendo ámbitos de diálogo que conduzcan a soluciones reales y fortalezcan la relación institucional entre el sector y el Gobierno Provincial.