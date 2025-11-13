Anticipan una "megacampaña" de trigo en Argentina: ¿por qué hay rindes récords?

La proyección de producción de trigo se ajustó al alza en 1,5 Mt de octubre a noviembre, superando por lejos las expectativas iniciales que había en julio de lograr 20 Mt. Se estima que podría obtenerse una producción récord de 24,5 Mt con un rinde promedio nacional también récord de 37,7 qq/ha. En cuanto al área de siembra de trigo, se trabaja con una superficie de 6,9 M ha.

En los primeros trabajos con imágenes satélites del equipo GEA/BCR sobre la región núcleo, los primeros análisis muestran algunas correcciones positivas en superficie. Por otra parte, sigue siendo muy importante el descuento de hectáreas perdidas debido a los excesos hídricos, estimándose en poco más de 400.000 ha.

Si la campaña 2021/22, con 23 Mt, fue una sÚper campaña triguera, la actual será una megacampaña. Para poner en contexto, partiendo de un área similar, de materializarse las observaciones de campo a medida que se cosecha el grano, el actual ciclo superaría al anterior récord por un 6,5% en producción y por 2,7 qq/ha en el rinde promedio nacional.

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe con rindes trigueros récords

Con un avance de la cosecha del 15%, en este ajuste se realizaron cambios en el norte del país, Santa Fe, Entre Ríos (siguiendo los datos del SIBER de la Bolsa de Cereales entrerriana), centro de la región pampeana y La Pampa.

Cabe destacar que, si bien falta mucho por cosechar, ya se observan rendimientos unitarios récord en las 3 provincias más importantes de Argentina. Es el caso de Buenos Aires que podría estar arrojando 40,8 qq/ha, superando la marca del 2021/22 de 39,5 qq/ha Lo mismo sucede en Córdoba que superaría con 36,8 qq/ha los 36 que obtenía en aquel entonces. En Santa Fe, la proyección de rinde está en 42,2 qq/ha, también excediendo lo obtenido en el 2010/11 (40,6 qq/ha).

Los rindes de Chaco empiezan a converger en 27 a 28 qq/ha y en Santiago del Estero en 23 a 24 qq/ha con una gran diferencia entre norte y sur. Por ejemplo, en el norte, en Los Juries, los rindes van de 20 a 50 qq/ha, pero en Bandera de 5 a 10 qq/ha.

En el norte de la región pampeana los primeros datos son llamativos. Los primeros lotes cosechados en Sacanta, del departamento cordobés de San Justo, arrojaron entre 60 y 65 qq/ha. En los mejores lotes se esperan que se acerquen a los 80 qq/ha.

En Entre Ríos empiezan a cosecharse lotes con rindes que van de 50 a 60 qq/ha; en el centro de Santa Fe, están por encima de los 35 a 40 qq/ha. Se tratan de las primeras tandas y habrá que ver cómo se estabilizan finalmente los rindes con el avance de la recolección.

¿Cómo se explican estos rindes?

Aparte de las excelentes condiciones de humedad a la siembra en el otoño, las lluvias inéditas de julio y, sobre todo, las de agosto, hubo también excelentes condiciones de llenado en buena parte de la región pampeana. Las lluvias siguieron consolidándose en noviembre, como se observa en las imágenes que comparan las anomalías de reservas para Argentina del 12 de noviembre respecto de las de hace un mes.

Casi sin limitantes hídricas y con condiciones de bajas temperaturas y alta radiación solar, algunos técnicos caracterizaron que el llenado se dio en condiciones casi ideales. El casi hace referencia a los efectos negativos de la incursión de aire muy frío que hubo el 28 de octubre. En los días previos hubo lluvias y el evento se dio con buenos valores de humedad relativa. De todas maneras, en su momento disparó alarmas y consultas en el SO de la región pampeana. En general, no tendría un impacto significativo. Se observan daños puntuales en Pigué y Darregueira y en lotes atrasados de La Pampa y sin daños de demasiada importancia en lotes que ya estaban en llenado.

Aparte de las excepcionales condiciones ambientales, en este ciclo vuelve a destacarse la gran inversión del sector en tecnología. Este año se destaca principalmente la inversión en semilla y en controles contra enfermedades, algo que ha sido clave para lograr esta performance del trigo. También ha sido muy importante la fertilización aunque en muchos casos, no se ha hecho con las dosis que se querían sino “con lo que dio el bolsillo” como destacan los productores de La Pampa. También en un año con tantas lluvias y de gran potencial, pero también con fuertes problemas de lixiviación de nutrientes, las re fertilizaciones fueron otro factor destacado para obtener los rindes de esta campaña récord.

Preocupaciones para el productor

Este gran volumen de trigo que debe ser recogido en muy poco tiempo, mientras al mismo tiempo debe avanzarse con la siembra de soja y el maíz tardío, preocupa al productor ante nuevos pronósticos de lluvias y caminos rurales en mal estado. Las últimas lluvias del 11 al 12 de noviembre fueron dispersas, pero sumaron agua a sectores que están con grandes problemas de excesos y anegamientos: Buenos Aires sumó 10 a 30 mm. Hacia el sur de Santa Fe y sur de Córdoba las tormentas fueron más escasas, pero dejaron algunos acumulados destacados como en Chovet con 42 mm. Sí fueron más generalizadas en La Pampa con 20 a 30 mm. El problema es que ya hay nuevos pronósticos de tormentas para este fin de semana entre el 15 y 16.

Es muy importante para las labores de cosecha de trigo que haya una ventana de buen tiempo en los próximos 15 a 20 días. Por un lado, hay buenas probabilidades para que la próxima semana mejore el tiempo, y entrar en un periodo dónde las lluvias se vuelvan menos recurrentes y más dispersas, si bien intensas en forma puntual. Por el otro, está la gran cantidad de agua que hay en el centro de Buenos Aires, sur de Brasil y noreste de Argentina, situación que hace más de 3 años no se daba. Las probabilidades de contar con más días de buen tiempo están a favor, pero, al entrar en diciembre, las altas temperaturas y el gran potencial de humedad pueden reavivar fuertes temporales.