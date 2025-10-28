El campo sufre por un frente frío y las heladas tardías preocupan a los productores

Durante esta semana, un frente frío de características polares avanza desde el sur hacia el centro y norte del país, provocando un marcado descenso de las temperaturas, especialmente durante las madrugadas.

Se esperan las jornadas más frías entre hoy y mañana, con mínimas que podrían ubicarse por debajo de 3 °C en amplias zonas de Buenos Aires, La Pampa y el sudoeste bonaerense, incluso con registros negativos en sectores localizados.

Aunque la masa de aire frío será de corta duración, su momento (en plena primavera) y su intensidad constituyen un factor de riesgo para cultivos que atraviesan etapas críticas.

Cultivos de invierno en fases sensibles

Los lotes de trigo y cebada se encuentran en etapas clave de espigazón y llenado de grano. Una helada intensa podría dañar estructuras florales y disminuir el llenado, provocando pérdidas de rendimiento.

Las zonas más expuestas son el centro-sur bonaerense, La Pampa y partes del este pampeano, donde se prevén las temperaturas más bajas.

Uso del agua y amortiguación térmica

La humedad del suelo puede actuar como amortiguador del descenso térmico al liberar calor durante la noche. En suelos altos en humedad o con cobertura vegetal, el efecto dañino puede mitigarse parcialmente.

No obstante, en zonas de menor cobertura o suelos secos, el cultivo queda más expuesto, especialmente si el cultivo está emergido o recién implantado.